La Universidad de Huelva clausura los Encuentros de Saber Abierto reivindicando "el poder transformador de la ciencia"

Foto de familia de la clausura de los Encuentros de Saber Abierto de la UHU. - UHU

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha clausurado una nueva edición de los Encuentros de Saber Abierto, una iniciativa impulsada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), en colaboración con la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), que se ha consolidado como uno de los formatos de divulgación científica "más participativos y cercanos" de la institución académica con respecto a la sociedad general.

Estos encuentros son diseñados para que expertos de la Universidad de Huelva, junto con profesionales de la Aiqbe se sienten a conversar con grupos reducidos de 25 personas sobre temáticas de interés especialmente vinculados con la industria o con la propia capital, ha indicado la Onubense en una nota.

Además del contenido científico y divulgativo, uno de los elementos "diferenciales" de esta iniciativa ha sido la elección de espacios patrimoniales y culturales para el desarrollo de las sesiones, "reforzando el vínculo entre ciencia, territorio y ciudadanía". Entre estos espacios se encuentran el Centro de Comunicación Jesús Hermida, la Lonja de la Innovación, la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón, la Escuela León Ortega o la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez.

La sesión de clausura, que siempre tiene un formato abierto a un número mayor de público, estuvo protagonizada por la conferencia 'Cienciaterapia: experimentos que cambian vidas', una propuesta "que permitió acercar al público un proyecto que combina ciencia, divulgación y compromiso social, mostrando cómo el conocimiento científico puede convertirse también en una herramienta de apoyo emocional y acompañamiento". Además, el fundador de Cienciaterapia, Jesús Ángel Gómez, es onubense y egresado de la Universidad de Huelva.

Durante el encuentro, los asistentes conocieron la labor de Cienciaterapia, una iniciativa que lleva experimentos y actividades científicas a niños y niñas hospitalizados, "transformando la experiencia hospitalaria en un espacio de descubrimiento, curiosidad e ilusión".

La sesión puso de manifiesto "cómo la ciencia puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas incluso en contextos especialmente delicados, despertando el interés por aprender y ofreciendo momentos de motivación y bienestar". Asimismo, compartió con todos los asistentes todo el proceso de creación y crecimiento de este proyecto y las distintas estrategias implementadas "para haber aumentado exponencialmente el número de provincias en las que ejecutan sus actividades".

A lo largo del ciclo 2025-2026, los encuentros han abordado cuestiones de "gran actualidad" vinculadas a la sostenibilidad, la economía circular, la gestión energética, la depuración de aguas, la empleabilidad o la innovación agrícola dando por concluida la cuarta edición de estos encuentros.

Los Encuentros de Saber Abierto forman parte del Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026 (UCC+i), financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con referencia FCT-24-21440.