La Universidad de Huelva, lanzadera para la implantación de la IA en pymes con AIR-Andalusia

El profesor del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Antonio Peregrín. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva, en su objetivo estratégico de situarse a la vanguardia académica en innovación tecnológica, forma parte desde el año 2023 del Centro de Innovación Digital Andaluz en Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas, AIR-Andalusia, que se erige como el European Digital Innovation Hub (EDIH) de referencia en nuestra comunidad autónoma.

Según ha destacado el profesor del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Antonio Peregrín, investigador principal y responsable de este proyecto desde la Universidad de Huelva, "las universidades tenemos un papel especialmente relevante en la capacitación y formación, con cursos muy orientados a la práctica y a las necesidades reales de las empresas, diseñados para facilitar la adopción directa de estas tecnologías".

La colaboración entre distintas entidades ha hecho posible consolidar el Consorcio Andaluz para la Innovación en Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas (AIR-Andalusia), una iniciativa estratégica a la que la Universidad de Huelva se incorporó en noviembre de 2023 y que contribuye de forma decisiva a fortalecer el ecosistema industrial de Andalucía.

AIR-Andalusia nace como un Centro de Innovación Digital Andaluz especializado en Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas, concebido para apoyar tanto a las pequeñas y medianas empresas (pymes) como a las administraciones públicas andaluzas, ayudándolas a mejorar su competitividad, eficiencia y capacidad de adaptación a los nuevos retos tecnológicos.

En este sentido, Peregrín ha subrayado que "se trata de ofrecer a las empresas un punto de acceso único a servicios especializados de experimentación tecnológica, formación especializada, asesoramiento y conexión con el ecosistema de innovación, donde puedan encontrar soluciones adaptadas a sus necesidades y orientación para avanzar en su transformación digital".

Este nodo andaluz de inteligencia artificial y robótica cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros, cofinanciado al 50% por la Unión Europea en el marco del Programa Europa Digital.

Entre los objetivos del consorcio se encuentra facilitar el acceso a servicios avanzados de digitalización, orientados a la optimización de procesos productivos y de negocio, así como al desarrollo y mejora de productos y servicios basados en tecnologías digitales.

Todo ello se articula a través del acceso a conocimiento especializado y a entornos de experimentación, permitiendo a las organizaciones probar soluciones tecnológicas antes de acometer inversiones definitivas.

"Las empresas pueden testear tecnologías, desarrollar prototipos o realizar pruebas de concepto antes de dar el salto definitivo, lo que reduce riesgos y mejora la toma de decisiones", ha explicado Peregrín.

La suma de capacidades de las distintas instituciones participantes refuerza el tejido industrial regional y lo sitúa en una posición destacada frente a los avances tecnológicos actuales. En este contexto, la Universidad de Huelva, mediante la participación de su investigador principal Antonio Peregrín, aporta recursos científicos y técnicos clave para el desarrollo de procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) eficaces y orientados a resultados.

Además, "nuestra experiencia en transferencia de conocimiento, especialmente en sectores como la agricultura o la acuicultura, nos permite aportar soluciones muy conectadas con el tejido productivo de nuestro entorno", ha añadido.

Las actividades del consorcio se centran especialmente en el ensayo, la experimentación y la validación tecnológica, abordando evaluaciones de madurez digital, análisis de necesidades tecnológicas, recomendaciones de soluciones, demostraciones, adaptación y personalización de tecnologías, pruebas de concepto, desarrollo de prototipos y, en general, todas aquellas acciones vinculadas a la transferencia de conocimiento y tecnología.

El hub funciona como punto de acceso único a servicios especializados en inteligencia artificial, robótica y tecnologías digitales transversales, facilitando tanto la capacitación profesional como el acceso a financiación pública y privada.

"Uno de los aspectos clave es que muchas de estas actuaciones están financiadas por la Unión Europea, lo que permite que las pymes accedan a estos servicios con un coste prácticamente nulo", ha detallado Peregrín, quien añade que "esto convierte la iniciativa en una gran oportunidad para impulsar la digitalización del tejido empresarial".

El proyecto se integra en hojas de ruta de la comunidad autónoma como la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad (S4Andalucía), la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030 y el Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2026, y además forma parte de la Red Europea de Digital Innovation Hubs (EDIHs) y cuenta con el apoyo de pymes tecnológicas.

En este contexto, Peregrín ha destacado que "el principal reto ahora es lograr que las empresas se acerquen a esta iniciativa, conozcan el catálogo de servicios disponibles que pondremos a disposición del tejido empresarial próximamente y den el paso hacia la incorporación de la inteligencia artificial en sus procesos".

Finalmente, Peregrín ha concluido que la percepción empresarial sobre estas tecnologías ha evolucionado significativamente en los últimos años: "Antes la inteligencia artificial se veía como algo interesante, pero no prioritario; hoy existe una mayor sensibilidad y una demanda creciente por parte de empresas y otros sectores para incorporarla en sus actividades".

El proyecto cuenta con un horizonte inicial de tres años, durante los cuales se desplegarán distintas fases de captación, formación y acompañamiento a empresas. "Es fundamental que las pymes se incorporen desde el inicio, ya que así podrán beneficiarse durante más tiempo de los servicios y maximizar el impacto en su madurez digital", ha concluido.