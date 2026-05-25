La Virgen del Rocío vuelve a su altar a las 13,05 horas tras diez horas por la aldea

La Virgen del Rocío procesiona por la aldea en su visita a las 127 filiales. - Joaquín Arjona

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La Virgen del Rocío ha vuelto a su altar a las 13,05 horas de este Lunes de Pentecostés, tras atravesar a las 12,56 horas el dintel de la Ermita de cara a sus fieles y después de recorrer durante diez horas la aldea, en Almonte (Huelva). Un recorrido que ha realizado en un tiempo parecido al del año pasado, cuando salió a las 02,42 horas y regresó a su templo a las 12,32 horas --ambas más cortas que la procesión de 2024, cuando salió a las 02,56 y culminó a las 14,19 horas--.

Así, la Blanca Paloma ha procesionado desde las 03,08 horas de la madrugada tras el conocido 'Salto de la reja', que se ha producido a las 03,02 horas, veinte minutos después del pasado año --a las 02,42 horas-- cuando un grupo de almonteños saltó la reja en el momento en el que el Simpecado de la Matriz asomaba por el pórtico del Santuario.

De este modo, la Blanca Paloma ha realizado con normalidad un largo recorrido por la aldea para saludar a las hermandades filiales, rodeada de fieles que han contemplado a la patrona de Almonte a su paso. El recorrido de la Virgen se había ampliado en 2025 --aproximadamente cien metros-- en la zona de la plaza de Doñana, duplicando la superficie destinada a la ubicación de los simpecados de las hermandades filiales.

Al finalizar su paso por la calle Camaristas, la Virgen ha girado a la derecha para atravesar la plaza de Doñana por el pasillo central que divide las dos zonas ajardinadas. Este ajuste responde a las dificultades que se generaban por la elevada concentración de hermandades en ese punto.

Así, después de casi diez horas de procesión, la Virgen del Rocío entraba en su templo a las 12,56 horas y, minutos más tarde, a las 13,05 horas, los almonteños la devolvían a su altar y se daba por concluida la procesión de este año. Un recorrido que ha realizado en un tiempo parecido al del año pasado, cuando finalizó a las 12,32 horas también tras diez horas de procesión.

La Patrona de Almote ha realizado su procesión ataviada con el terno completo de los Montpensier, recientemente restaurado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Además, este año 2026 el pueblo de Almonte vivirá la Venida de la Virgen del Rocío. Un rito que tiene lugar cada siete años y en el que la Patrona almonteña es trasladada desde la aldea hasta su pueblo, en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto.

De este modo, este verano será importante para el calendario de los rocieros ya que, al igual que estos días de romería, la aldea volverá a acoger a miles de personas que acompañarán a la Virgen del Rocío en su peregrinar a hombros de los almonteños en su salida, que tendrá lugar por el camino de Los Llanos para ser trasladada a través del campo por un recorrido de en torno a los 15 kilómetros de distancia.

CAMINOS DE VUELTA

Hasta 31 hermandades rocieras emprenden este lunes su camino de vuelta, bajo la coordinación y asistencia del Plan Romero. Por los Caminos de Sevilla regresan este lunes 23 filiales: Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castrense, Coria del Río, El Viso del Alcor, Espartinas, Gines, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Málaga la Real, Montequinto, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares, Umbrete, Utrera y Valencina de la Concepción.

Por Huelva lo hará la hermandad de Ayamonte y también emprende su regreso la filial de Torremolinos, mientras que por los Caminos de Cádiz emprenden este lunes su vuelta las hermandades de Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda, aunque tendrán que cambiar ligeramente su recorrido por seguridad, debido al incendio que combate el Plan Infoca en el paraje La Algaida, en Doñana.

En el mismo trabajan por aire tres helicópteros pesados --uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, cuatro semipesados y uno ligero, además de dos aviones de carga en tierra y otro de coordinación. Por tierra, se encuentra en las labores de extinción 120 profesionales; nueve camiones autobombas; dos tractores; una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendio, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y una Unidad Médica de Incendios Forestales.