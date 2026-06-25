Vox exige la puesta en valor de los restos arqueológicos de la plaza de La Soledad de Huelva

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceportavoz, María López. - VOX

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva quiere saber "qué planteamiento urbanístico tiene previsto desarrollar" el equipo de Gobierno local con el objetivo de preservar y poner en valor los "importantes restos arqueológicos" de la plaza de La Soledad, una vez que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el estudio de detalle para la ordenación de las parcelas de este enclave.

Según informa la propia formación en una nota de prensa, el portavoz municipal de Vox, Wenceslao Font, ha señalado que desde su llegada al Ayuntamiento han defendido de "forma constante" la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico de Huelva, porque "constituye uno de los grandes activos de la ciudad y una oportunidad para impulsar su proyección cultural y turística".

En este sentido, el concejal ha señalado que Vox ha impulsado durante los últimos años "numerosas iniciativas" para convertir a Huelva en "un referente de la cultura tartésica y de la arqueología occidental", entre ellas un Plan Estratégico para reivindicar a Huelva como la ciudad más antigua de Occidente, la recuperación de los restos del antiguo edificio de Hacienda, la puesta en valor del muro fenicio del Cabezo de San Pedro, la creación de un centro de interpretación de la cultura tartésica o el diseño de una ruta arqueológica permanente por la ciudad.

Asimismo, el portavoz ha señalado que el Pleno aprobó por unanimidad las mociones presentadas por Vox en 2020 y 2022 para "garantizar la conservación de los restos arqueológicos de la plaza de La Soledad, compatibilizando su protección con el desarrollo urbanístico previsto para la zona".

"Queremos saber cómo piensa el Ayuntamiento cumplir ese compromiso y de qué forma se van a integrar y hacer visitables tanto los restos situados en parcelas municipales como aquellos que se encuentran en terrenos privados", ha explicado Font.