Vox Huelva asegura que PP y PSOE condenan a la provincia a "seguir sin agua, sin carreteras dignas y sin aeropuerto"

El candidato de Vox por Huelva al 17 de mayo, Rafael Segovia. - VOX HUELVA

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Huelva al 17 de mayo, Rafael Segovia, ha precisado que PP y PSOE "llevan décadas" prometiendo las mismas obras mientras "condenan a la provincia a seguir sin agua, sin carreteras dignas, sin aeropuerto y sin Alta Velocidad".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el candidato de Vox por Huelva ha defendido la "necesidad urgente" de acometer las infraestructuras hidráulicas y de comunicación pendientes en la provincia para acabar con "el aislamiento y el abandono que sufren los onubenses desde hace décadas".

En materia agrícola, Segovia ha señalado que "para nosotros un objetivo fundamental es construir la presa de Alcolea, también Pedro Arco, El Corunjoso, La Coronada y todas las infraestructuras que viene reclamando el PP al PSOE desde el año 2000 prácticamente".

El dirigente de Vox ha subrayado que estas obras son "fundamentales" para garantizar el agua al campo onubense y ha insistido en la necesidad de "llevar agua superficial a la Corona Norte de Doñana".

Además, ha lanzado un mensaje directo a los agricultores, y ha afirmado que "pueden tener la garantía de que el día que dependa de nosotros volverán a regar sus tierras". Segovia ha pedido confianza a los agricultores y ha asegurado que "ese es nuestro principal objetivo", defendiendo que Vox apuesta por garantizar el futuro del sector primario frente a las políticas de abandono impulsadas durante años por PSOE y PP.

Respecto a las infraestructuras de transporte, el candidato de Vox ha criticado que Huelva continúa siendo "una provincia olvidada". "No tenemos carretera con Cádiz, la carretera con Extremadura no es buena, hasta el punto de que para ir a Badajoz desde Huelva cogemos también por Sevilla", ha explicado.

Ante esta situación, Segovia ha considerado prioritario que, "si no va a haber carretera con Cádiz, la carretera con Sevilla tenga un tercer carril". Asimismo, ha precisado que "Huelva es la provincia de Andalucía que tiene menos kilómetros de carreteras autonómicas", como tampoco tiene aeropuerto, siendo la única provincia costera de la región sin esta infraestructura.

En suma, el candidato de Vox también ha afeado el "déficit histórico" de infraestructuras ferroviarias que sufre la provincia, enfatizando que "no tenemos Alta velocidad", un proyecto que "también se la reclaman PP y PSOE cuando están en la oposición, al que está en el Gobierno". Por ello, Rafael Segovia ha pedido "poner fin a esta situación de absoluto aislamiento y abandono de Huelva" y ha asegurado que "Vox es la alternativa para ello".