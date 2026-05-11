Vox presenta querella contra el presidente de la SEPI por el rescate de Plus Ultra y Air Europa durante la pandemia

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, en una atención a medios en Punta del Moral (Huelva). - VOX

AYAMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes desde Punta del Moral (Huelva) la presentación de una querella contra el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y varios funcionarios ante la Sección de Instrucción de Madrid por "el otorgamiento de préstamos y entregas dinerarias, con denominación de rescate, en medio del Coronavirus, a empresas como Plus Ultra y Air Europa".

Según ha indicado en una nota de prensa, los delitos que la formación pide que se atribuyan son organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, y malversación de caudales públicos.

En este sentido, el coordinador Nacional Jurídico se ha mostrado confiado en "la admisión inmediata de esa querella" y ha advertido de que Vox "no va a parar de exigir responsabilidades a Pedro Sánchez y su Gobierno en los tribunales, en las instituciones, y en las calles".

Por otro lado, durante su comparecencia ante los medios, Buxadé ha criticado que Sánchez "viene a Andalucía a presumir de que ha puesto en riesgo la salud de los españoles con la acogida, siguiendo las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, de ese buque con el hantavirus".

De este modo, ha insistido, el presidente del Gobierno ha puesto en riesgo "la seguridad de todos los españoles y muy especialmente de los trabajadores que tienen que hacer frente a esa enfermedad". "Lo hace siguiendo las órdenes de la Organización Mundial de la Salud", que, ha recordado, "puso en riesgo a todo el mundo desoyendo las denuncias que se planteaban ya respecto de la primera difusión del famoso coronavirus".

Así, como consecuencia de la ocultación de datos en aquella pandemia, se produjo "una catástrofe económica, una catástrofe sanitaria en todo el mundo", pero Sánchez "viene a presumir de transparencia". Sin embargo, Vox quiere saber es "la transparencia de los 680 millones de euros robados por el Partido Socialista a los andaluces que no han devuelto". "También, queremos transparencia para que nos diga a cuántos consejeros delegados de la sociedades del Ibex llamó para que participen en los negocios de su mujer en Moncloa. Y, por último, saber qué hizo su hermano en Extremadura", ha remarcado.

Por ello, dando muestra de "la cantidad de casos de corrupción que acorralan al Gobierno", Buxadé ha exigido que se conozca "qué ha sucedido con los contratos de las mascarillas, los sobreprecios y la corrupción en diversos ministerios, no solo por el caso Ábalos, sino por muchísimos que hay en marcha".

Tampoco se ha olvidado de exigir los informes de seguridad del Ministerio del Interior "al respecto de los riesgos de la regularización masiva de más de un millón de inmigrantes ilegales que se prepara en España". "Es el gobierno menos transparente, es el gobierno más corrupto", ha asegurado el coordinador Nacional Jurídico.