Vox subraya que los incendios sufridos en Huelva "confirman la falta de prevención"

El portavoz de Vox en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar (izquierda). - VOX

ALMONTE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Grupo Provincial Vox Huelva ha mostrado su preocupación por los primeros incendios forestales registrados este año en la provincia, concretamente los sucedidos en Almonte y Lucena del Puerto, toda vez que la formación ha llevado a la Diputación Provincial dos mociones, una en 2025 y otra recientemente en 2026, para exigir "el refuerzo de las labores preventivas frente a los incendios forestales".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha lamentado que la provincia "tenga que volver a ver cómo arden entornos naturales de altísimo valor biológico y ambiental", al tiempo que ha reclamado que "la Junta de Andalucía destine todos los recursos disponibles a la limpieza y mantenimiento de los montes para reducir al máximo el riesgo de propagación de incendios forestales en Andalucía".

Según las estimaciones conocidas hasta el momento, el incendio declarado en el término municipal de Almonte ha afectado a alrededor de 400 hectáreas, mientras que el registrado en El Pilonar, en Lucena del Puerto, ha calcinado aproximadamente 1,7 hectáreas. Desde Vox han advertido de que los daños ocasionados "evidencian la necesidad de reforzar las medidas preventivas antes del inicio de la época de mayor riesgo".

"No ha empezado todavía el verano y ya hemos tenido que lamentar daños en nuestro patrimonio natural, con los incendios registrados en el entorno de Doñana, concretamente en el paraje de El Rincón del Membrillo, afectando a zonas de dunas y corrales de Las Marismillas, así como también el incendio declarado en El Pilonar, en el término municipal de Lucena del Puerto", ha subrayado el diputado.

El diputado provincial ha advertido de que estos sucesos ponen de manifiesto "la necesidad de reforzar las políticas de prevención durante todo el año y no únicamente durante la campaña de alto riesgo". "La mejor herramienta contra los incendios sigue siendo la prevención. Cuando el fuego llega, los daños ya son inevitables, por eso es fundamental actuar antes mediante la limpieza de montes, cortafuegos y zonas forestales", ha afirmado.

En este sentido, Sánchez Cuéllar ha recordado que el Grupo Provincial Vox Huelva presentó una moción en 2025 y volvió a registrar otra iniciativa recientemente en 2026 para reclamar que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial ejerzan de manera efectiva las labores de prevención en sus respectivas competencias.

"Desde Vox hemos insistido en dos ocasiones en la necesidad de que las administraciones públicas den ejemplo y mantengan adecuadamente sus propios terrenos para minimizar el riesgo de incendios. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos, sigue habiendo mucho trabajo por hacer y muchas zonas donde las labores preventivas deben intensificarse", ha manifestado.

El portavoz provincial ha defendido que la prevención debe convertirse en "una prioridad permanente" para todas las administraciones competentes, "especialmente en una provincia como Huelva, donde buena parte de su riqueza económica, turística y medioambiental está ligada a sus espacios naturales".

Asimismo, el diputado provincial ha reconocido la rápida actuación de los efectivos del Plan Infoca, de los cuerpos de seguridad y de todos los profesionales que han participado en las labores de extinción de los incendios registrados en Almonte y Lucena del Puerto, "evitando consecuencias aún más graves para el entorno natural afectado".

Finalmente, Sánchez Cuéllar ha reiterado que "la protección de nuestros montes, pinares y espacios naturales "no puede quedarse en declaraciones de intenciones". "Es necesario actuar durante todo el año, invertir en prevención y garantizar que las administraciones cumplen con su obligación de mantener y conservar adecuadamente los terrenos de su responsabilidad para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse".