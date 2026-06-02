Aitana Sánchez-Gijón protagoniza 'Malquerida' en el Teatro del Soho de Málaga - TEATRO DEL SOHO/ MARCOS GPUNTO

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acoge 'Malquerida', una versión contemporánea de la obra clásica 'La Malquerida' de Jacinto Benavente.

El espectáculo dirigido por Natalia Menéndez, responsable también de la adaptación junto a Juan Carlos Rubio, estará en cartel los días 19, 20 y 21 de junio, solo tres funciones a las 19,00 horas, ha indicado el Teatro del Soho en un comunicado.

Aitana Sánchez-Gijón, que interpretó esta obra a los 19 años en el papel de Acacia, ahora da vida a su madre, Raimunda. Completan el reparto Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana), José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino).

'Malquerida', la nueva apuesta de ProduccionesOff, reinterpreta la tragedia original con un enfoque poético, acentuando el erotismo, el humor y la música popular.

El equipo artístico está compuesto por Alfonso Barajas (Escenografía), Juan Gómez Cornejo (Diseño de Iluminación), Rafa Garrigós (Vestuario) y Mariano Marín (Música y espacio sonoro). Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.