Alcalde publica en un bando las disposiciones de Semana Santa para disfrutar de una ciudad "limpia, segura y respetuosa"

Archivo - Las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada recorren las calles de la capital malagueña en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dictado un bando con motivo de la celebración de la Semana Santa, que tiene lugar del 29 de marzo al 5 de abril, que recoge disposiciones "a fin de que todos disfrutemos y contribuyamos a mantener una ciudad limpia, segura y respetuosa con el entorno".

En el bando, De la Torre recuerda a la ciudadanía "el respeto y colaboración en el debido mantenimiento de nuestras calles, parques y zonas verdes para que facilitemos el trabajo de los servicios de limpieza".

También ha invitado a utilizar las bolsas de mano y los ceniceros, que la empresa de limpieza municipal repartirá en los itinerarios de las procesiones. De igual modo, ha dicho que "es deseable que se haga uso de las papeleras fijas y provisionales que estarán instaladas en el centro de la ciudad".

Además, a la hora de planificar las salidas hacia los recorridos procesionales ha invitado "a considerar la necesaria reducción de residuos, optimizando el uso de envases y envoltorios a fin de disminuir la presencia de los mismos en el centro de nuestra ciudad".

"Tener nuestras calles más limpias, higiénicas y agradables al tránsito es tarea de todos", ha sostenido, al tiempo que ha señalado que la colaboración de los residentes "es igualmente imprescindible, depositando la basura en los horarios establecidos y evitando, en cualquier caso, dejar elementos de mobiliario y enseres domésticos en las calles durante estos días".

También ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad individual para evitar la difusión de bulos que pueden provocar alarma y generar incluso graves problemas de seguridad". Para ello, ha pedido a la ciudadanía que "cuando comparta información sea rigurosa y recurra a fuentes oficiales y/o medios de comunicación que contrastan sus informaciones con dichas fuentes".

En cuanto a la recogida de residuos, el bando indica que los titulares de locales comerciales expendedores de bebidas y alimentos situados en el centro o en las inmediaciones de los recorridos de las cofradías, pero fuera del perímetro del centro histórico, deben depositar sus residuos en los contenedores o autocompactadores instalados, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza de limpieza.

Por lo que respecta a los establecimientos comerciales que se encuentren en el interior del perímetro del centro, así como para los residentes en este sector, se establecen determinados horarios y formas de depósito de los residuos.

De igual modo, en el bando se indica que la empresa de limpieza Limasam recurrirá al uso de autocompactadores estacionarios/vehículos nodriza que se instalarán en puntos para que sean utilizados por los comerciantes, vecinos y hosteleros y dispongan de la posibilidad de depositar sus residuos mientras en distintas zonas se celebran los desfiles procesionales.

Por otro lado, en el bando se recuerda que queda prohibida, entre las 21.00 horas del viernes 27 de marzo y las 07.00 horas del lunes 6 de abril, la ubicación de contenedores para obras en el centro, así como, en los itinerarios de los recorridos procesionales según sus diferentes horarios.

Asimismo, se incide en que por razones de seguridad para las personas, y eficacia para la limpieza, es necesario que se respeten las zonas en las que se esté aplicando el producto anti-cera.

También, por motivos de seguridad se prohíbe el tránsito de personas y vehículos sobre los soterrados cerrados provisionalmente durante toda la Semana Santa.

De igual modo, el bando señala que con motivo de la Semana Santa en el centro, el sistema de control de accesos a la zona de especial protección-Centro Histórico, en el eje Carretería-Álamos y en calle Cisneros se inhabilitarán temporalmente, desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril de 2026.

En lo concerniente a las tareas de carga y descarga en la zona de especial protección-Centro el horario para realizar dichas tareas, durante la semana previa a la Semana Santa, se establece los días laborables de 07.00 a 12.00 horas, durante el periodo de Semana Santa se establece los días laborables de 7.00 a 14.00 horas.

Asimismo, durante la Semana Santa, los estacionamientos del Paseo de los Curas se habilitarán exclusivamente para motocicletas y ciclomotores, alcanzando una capacidad superior a 500 plazas. Con carácter excepcional, a instancia de la Policía Local, se podrá inhabilitar, con motivo de los desfiles procesionales, las zonas de carga y descarga.

RECOMIENDAN TRANSPORTE PÚBLICO

De igual modo, se recomienda el uso del transporte público, señalando que la Empresa Malagueña de Transportes ampliará durante la Semana Santa los horarios y servicios de autobuses, "reforzando las líneas de noche y ofreciendo 63.000 plazas más cada día". Además, se incorporarán paradas adicionales de taxis y se ampliará la oferta.

Por otro lado, también se recomienda a los comerciantes y hosteleros que se sitúan por las calles por donde pasan los tronos, que apaguen sus luminosos durante el paso de éstos. Además, se solicita su colaboración en cuanto a la retirada de las terrazas con la antelación suficiente al paso de los desfiles procesionales, debiendo retirarse o plegarse los toldos y sombrillas.

En cuanto a la venta ambulante, los puestos autorizados dentro del recorrido oficial deberán eliminar los luminosos, rótulos o menciones publicitarias de cualquier tipo en los mismos, debiendo proveerse de elementos que cubran el puesto en color granate, ciñéndose a las obligaciones recogidas en cada autorización, se recuerda así mismo que la venta ambulante, salvo de los puestos autorizados está prohibida en la vía pública. La Policía Local intensificará la vigilancia para evitar la venta ambulante ilegal.

De igual modo, informa que está prohibido subirse a los árboles para visualizar los desfiles procesionales, así como acceder o subir a cualquier tipo de instalación temporal ubicada en la vía pública, independientemente de su propósito técnico o estructural.

Esta restricción afecta especialmente a los practicables y plataformas instaladas para la retransmisión del evento, los cuales no podrán ser utilizados por el público bajo ninguna circunstancia por estrictos motivos de seguridad.

El bando también prohíbe, "con motivo de la masiva concurrencia de personas en las distintas calles", la colocación de sillas plegables, sillas, sillones, mesas o cualquier otro mobiliario de carácter móvil u obstáculo no permanente "sin autorización", y advierte que la Policía Local requerirá a los infractores para que procedan a su retirada "y si no lo hicieran, la administración, a través de sus servicios correspondientes, los retirará, siendo a cuenta del interesado los gastos que se originen".

RECOMENDACIONES GENERALES

Por otro lado, entre las recomendaciones generales para la seguridad, el bando señala que en caso real de producirse cualquier incidente hay que mantener la calma, evitar correr y atender "a las recomendaciones de los cuerpos policiales, de Protección Civil o del personal de seguridad de la organización"; así como atender a la cartelería en color verde indicando las vías de evacuación más próximas.

De igual modo, se insta a evitar en la medida de lo posible llevar objetos voluminosos que puedan obstaculizar el paso de personas por calles muy concurridas --carritos en general, bicicletas, etcétera--. Asimismo, se insiste en mantener "conductas respetuosas con los demás asistentes a las procesiones, teniendo especial consideración con la presencia de personas mayores, niños y personas con movilidad reducida".

Por otro lado, se recuerda el refuerzo del Dispositivo de Emergencias, Sanitarios y Protección Civil durante la Semana Santa de Málaga 2025.