Asociaciones de Párkinson de Málaga lanzan un 'crowdfunding' para impulsar investigación

Encuentro asociaciones Párkinson de la provincia de Málaga - ASOCIACIONES PÁRKINSON

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de Párkinson de la provincia de Málaga lanzan un 'crowdfunding' para recaudar 30.000 euros para impulsar investigación en la hormona IGF-II.

Así, el Ceulaj de Mollina (Málaga) ha vuelto a ser la sede del Encuentro Provincial de Asociaciones de Párkinson. La cuarta edición de un foro de trabajo y convivencia, que sirve para poner en común las líneas de trabajo y ámbitos de actuación de cada una de las asociaciones de la provincia, sus principales necesidades y los objetivos para seguir avanzando en una mayor asistencia a los pacientes y a sus familiares, según han señalado en un comunicado desde la organización.

Una de las principales conclusiones de la edición 2026 es la puesta en marcha de un proyecto de investigación basado en la hormona IGF-II, que actúa como un escudo neuroprotector en el Párkinson, frenando la muerte de neuronas dopaminérgicas, una de las principales causas de los síntomas de la patología, han señalado en un comunicado.

Este proyecto, que sirve de punto de partida para una campaña social y científica, "puede ser un paso de lo más relevante en el conocimiento de la enfermedad". Han recorado que el equipo investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad ha avanzado en fases experimentales en modelos animales "con resultados esperanzadores". Y plantean proseguir el estudio en tejido humanos, han agregado.

Para hacerlo posible, se ha anunciado el inicio de una campaña, por parte de las asociaciones de pacientes de la provincia, de 'crowdfunding', para recaudar 30.000 euros. Esta iniciativa ha sido acogida con gran implicación por parte de los asistentes, que ven en la investigación una vía clave para cambiar el futuro del Párkinson.

Este evento, que ha reunido a un total de 150 personas, "consolida el compromiso de trabajar unidos por y para las familias que conviven con esta patología en la provincia".

Uno de los pilares fundamentales de estas jornadas ha sido la transferencia de conocimiento y recursos entre asociaciones. A través de talleres y actividades, las entidades con mayor trayectoria han compartido herramientas, metodologías y servicios con aquellas que están en crecimiento y cuentan con menos medios, favoreciendo así una buena atención a sus usuarios.

Por otro lado, han valorado desde la organización que "el encuentro ha vuelto a demostrar que la unión no solo es posible, sino necesaria para afrontar nuevos retos desde una perspectiva más fuerte y coordinada".

Fernando del Valle, presidente de la Asociación Párkinson Málaga, ha incidido en que "la unión de las asociaciones de la provincia y la presencia de estas instituciones refuerza la importancia de la colaboración público-privada en la atención a la cronicidad".

FORMACIÓN, TERAPIAS Y CONVIVENCIA

Las mesas técnicas y los talleres prácticos se centraron en la rehabilitación de los pacientes, las mejoras en los tratamientos y en las acciones que, con familiares y profesionales, realizan día a día para implementar su calidad de vida cotidiana.

También se han desarrollado múltiples actividades terapéuticas y formativas de la mano de profesionales específicos. El programa se ha completado con actividades de ocio y convivencia poniendo en valor la importancia del bienestar emocional y social en el abordaje integral de la enfermedad.

Las seis asociaciones de Párkinson operan en buena parte de las comarcas de la provincia, Málaga, Antequera, Axarquía, Alhaurín de la Torre, Estepona y Fuengirola-Mijas.