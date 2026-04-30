Bendodo dice que Andalucía se juega "seguir en el podio" y advierte: "El principal rival es el clima de confianza"

Bendodo en el acto de inicio de campaña en Málaga, junto a la candidata a las elecciones Carolina España; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde, Francisco de la Torre. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que Andalucía se juega el próximo 17 de mayo en las elecciones andaluzas "seguir estando en el podio de las comunidades autónomas de España, junto a Madrid y a Cataluña" y ha advertido de que "ni en la derecha ni en la izquierda está nuestro principal rival; está en el clima de confianza".

"La mayoría suficiente de gobierno solo se pierde si la damos por perdida o si la damos por ganada", ha asegurado Bendodo en el acto de inicio de campaña en Málaga, junto a la candidata a las elecciones Carolina España; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde, Francisco de la Torre.

Así, ha incidido en que "no hay nada ganado ni hay nada perdido, el partido está uno a uno y empieza la segunda parte y ahí nos la jugamos" y ha señalado que "todos los votos tienen que entrar en la urna; todos los votos que quieran que Andalucía siga siendo el referente de creación de empleo, 60 meses ya consecutivos creando empleo en Andalucía, que se dice pronto".

"Andalucía ha encontrado al presidente que buscaba y Andalucía tiene al presidente que necesitaba", ha asegurado el dirigente 'popular' en referencia a Juanma Moreno, al tiempo que ha recordado que el PP heredó "la Andalucía del millón de parados y hoy son medio millón de parados menos los que tenemos".

Para Bendodo, el 17M está en juego "el orgullo de seguir siendo andaluces" y ha indicado que "antes nos miraban como una comunidad autónoma de segunda, como ciudadanos de segunda, donde teníamos el fracaso escolar más alto, donde estaban las listas de espera más altas, donde menos se invertía en servicios sociales, donde teníamos las peores infraestructuras; y ahora no".

Así, ha abogado por "seguir por el camino que estamos avanzando y no debemos de abandonar" y ha señalado que "de momento nos hemos encontrado en la colaboración de todos los andaluces y no hemos encontrado obstáculos; la otra opción es coger otro camino con obstáculos".

"Las mayorías de concordia, de convivencia, de consenso son las que hacen crecer a los territorios", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "no hay nada hecho ni muchísimo menos, aquí hay que pelear hasta que el árbitro pite por el último balón y eso es lo que nos jugamos el 17 de mayo".

Ha indicado que los andaluces "lo van a tener fácil, o volvemos al pasado o seguimos mirando al futuro". "No hay más, o vuelve el socialismo antiguo, rancio, de corrupción que lideraba María Jesús Montero entonces o seguimos en este proyecto que lidera a España, que ahora mismo es el referente de creación de empleo y de riqueza en nuestro país y que se llama PP y que lidera a nuestro presidente Juanma Moreno", ha dicho.

Ha señalado que frente a Moreno en el PSOE hay "una candidata que la conocemos, que la tenemos calada aquí en Andalucía, que viene con billete de ida y vuelta", porque, ha apuntado, "si tú crees que vas a ser presidente de la Junta, pues te vienes aquí con todas las consecuencias, intentas sacarlo".

Al respecto, ha criticado que Montero "dice que va a perder la plaza en el SAS, mentira; y luego nos hemos enterado que tampoco ejerció de médico, por lo que aquí todo es mentira. "Ni la verdad al médico se le dice en este caso por parte de María Jesús Montero", ha ironizado.

También ha dicho que la candidata del PSOE "no ha alzado la voz por los problemas de Andalucía" y ha recordado que el socialismo durante años ha defendido que sus grandes banderas son la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales, pero ha considerado que "son los tres grandes fraudes del socialismo". Así, ha indicado que "ellos recortaban, al mismo tiempo que recortan, la defensa de la sanidad y la educación pública".

Para Bendodo, "los andaluces se cansaron de que les tomara el pelo el socialismo porque lo que decían con una mano se lo quitaban con la otra. Defendían la sanidad en un mítin y expulsaban de la sanidad pública 7.700 profesionales sanitarios". "Ese es el socialismo de corta y pega", ha incidido.

También ha dicho que el PP eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones y ha señalado que "nunca ha habido un ejemplo tan claro para distinguir a un popular de un socialista, porque ellos suben los impuestos para engordar la administración y colocar a los amigos y a los afiliados del partido, y nosotros bajamos los impuestos y demostramos que bajando impuestos se recauda más".

En este sentido, ha indicado que gracias al modelo del PP "hemos podido invertir más en sanidad, en educación y en servicios sociales porque hemos bajado los impuestos, todos los impuestos y se ha conseguido recaudar más".

