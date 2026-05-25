CCOO y UGT reclaman reforzar la prevención laboral y critican la "falta de medidas básicas de seguridad"

CCOO y UGT se han concentrado tras el último accidente laboral mortal en la provincia de Málaga. - UGT

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado este lunes tras el último accidente laboral mortal en la provincia, donde un operario de 61 años ha perdido la vida en el sector de la construcción y han trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del trabajador fallecido. Además, han reclamado reforzar la prevención laboral, "la máxima dureza sancionadora a la administración" y han criticado "la falta de medidas básicas de seguridad".

El secretario de salud laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha lamentado el siniestro mortal y ha advertido de que "si los ritmos de trabajo no permiten la implementación de la seguridad laboral, no estamos hablando de nada".

El sindicato CCOO se ha concentrado para manifestar su repulsa ante el último accidente laboral mortal registrado en la provincia, donde un operario ha perdido la vida "tras sufrir una caída que evidencia una flagrante quiebra de las medidas preventivas obligatorias".

Girona ha trasladado el pésame de la organización a los familiares de la víctima y ha criticado las "condiciones actuales del sector". El representante sindical ha afirmado que "parece mentira que en el ámbito de la construcción estemos todavía hablando de barreras físicas para parar una caída".

En ese sentido, ha incidido en "la gravedad de que un empleado que se encontraba en la recta final de su vida laboral haya fallecido por carecer de protecciones colectivas básicas".

Por ello, CCOO ha apelado directamente a la responsabilidad del empresariado en la correcta gestión de la prevención de riesgos laborales. Asimismo, Girona ha puesto el foco en "la presión que sufren las plantillas debido a los tiempos de ejecución de las obras impuestos por las empresas".

"Hay una responsabilidad empresarial más grande de lo que parece en esto", vinculando directamente la alta siniestralidad con los ritmos productivos abusivos, ha explicado.

Por ello, CCOO ha exigido "la total aplicación" de las sanciones por parte del ente público competente "para frenar de inmediato esta lacra en los tajos". También ha alertado de que mantendrá "la máxima vigilancia sobre el sector" y ha concluido con el firme deseo de que "esta cifra no siga subiendo" en lo que queda de año.

UGT: RECLAMA REFORZAR LA PREVENCIÓN LABORAL

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de UGT Málaga, Sara Salor, ha recordado "que en los cinco meses transcurridos de 2026 ya son seis las personas fallecidas en accidente laboral en nuestra provincia, lo que evidencia la precariedad y las carencias existentes en materia de seguridad y salud laboral".

"Las tragedias que estamos viviendo ponen de manifiesto, lamentablemente, la necesidad de reformar las políticas de prevención y garantizar que ir a trabajar no pueda costarnos la vida", ha añadido.

Por otro lado, ha lamentado que "a fecha de hoy, volvemos a actualizar el denominado 'contador de la vergüenza' en Andalucía suma 39 fallecidos por accidente laboral, superando los 37 registrados en el mismo periodo del año anterior".

Asimismo, ha explicado que "Andalucía contabiliza hasta el mes de marzo 24.360 accidentes con baja registrados, de los cuales 4.880 corresponden a Málaga. Esto refleja claramente muchos de los problemas que arrastra nuestro mercado laboral: excesiva temporalidad, subcontratación, ritmos de trabajo cada vez más exigentes y una gran dependencia de sectores especialmente vulnerables, como la construcción, la hostelería, el transporte o el campo".

Al respecto, ha detallado que los sectores con mayor número de accidentes son "el sector servicios, con 3.272 accidentes, principalmente por golpes contra objetos inmóviles (1.773) o colisiones con objetos en movimiento (1.455), así como por sobreesfuerzos o traumas psíquicos (714). Le sigue el sector de la construcción, con 995 accidentes".

Salor ha añadido que "hay un problema de fondo: falta cultura preventiva en muchas empresas. La prevención no puede verse como un simple trámite administrativo; hablamos de salud, seguridad y, en muchos casos, de salvar vidas. Hay trabajadores sometidos a una enorme carga física y mental, jornadas largas y una presión constante por sacar más producción en menos tiempo. Y cuando eso ocurre, aumentan los accidentes, el estrés y también las enfermedades profesionales".

Por ello, ha explicado, "desde UGT hemos puesto en marcha el Observatorio de Salud Mental, donde es posible acceder a una primera consulta gratuita en línea con profesionales de la Fundación Psicología Sin Fronteras".

"Pedimos responsabilidad a las administraciones competentes que adopten medidas urgentes y eficaces para poner fin a esta situación y actualizar la ley de prevención de riesgos laborales . En Andalucía cada tres días muere un trabajador y cada cinco minutos, se produce un accidente laboral", ha concluido.