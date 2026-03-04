Cerca de 6.400 deportistas han participado en el XXVII Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Málaga

Cerca de 6.400 deportistas han participado en el 27 Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Málaga, que se clausuró este pasado martes en el auditorio Edgar Neville de la institución - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Cerca de 6.400 deportistas han participado en el 27 Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Málaga, que se clausuró este pasado martes en el auditorio Edgar Neville de la institución con más de 400 asistentes entre deportistas, sus familiares y allegados, representantes y técnicos municipales y responsables de clubes ciclistas de la provincia.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que inauguró la gala junto al presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, explicó que el circuito ha celebrado 36 pruebas en 28 municipios malagueños: Alcaucín, Almogía, Álora, Antequera, Archidona, Canillas de Aceituno, Cañete La Real, Casabermeja, Casarabonela, Coín, Colmenar, El Borge, El Burgo, Estepona, Istán, La Viñuela, Mijas, Nerja, Ojén, Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo, Tolox, Torrox, Totalán, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Trabuco y Yunquera.

De las 36 pruebas celebradas, dos fueron de la modalidad maratón, carreras de más de 50 kilómetros y con un alto nivel de dificultad. La media maratón, modalidad de ciclismo de montaña con un máximo de 50 kilómetros de recorrido y 1.500 metros de desnivel positivo, contó con 13 citas.

Las pruebas de la modalidad rally, de entre cuatro y cinco kilómetros, fueron tres, y también se celebraron seis citas de carretera de alta exigencia. En cuanto la modalidad escuelas, se celebraron diez citas, además de una prueba de carretera escuela. El calendario se completó con una ruta ciclodeportiva. Durante la gala se ha premiado a los ciclistas ganadores de cada modalidad.

Juan Rosas recordó que el de ciclismo es uno de los once circuitos deportivos que organiza la Diputación en todas las comarcas de la provincia con más de 200 pruebas deportivas. El Circuito Provincial de Ciclismo, que cumple 28 ediciones este 2026, cuenta con 35 pruebas que arrancaron en enero con el V Rally Villa de Mijas Escuela y que concluirán en noviembre con el Rally Escuela de Estepona.