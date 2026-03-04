Crecen los participantes de TotalEnergies Media Maratón de Málaga, que consolida proyección internacional

Presentación de TotalEnergies Medio Maratón de Málaga. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El TotalEnergies Media Maratón de Málaga, que se ha presentado este miércoles, destaca por el "extraordinario momento" que atraviesa la prueba, "convertida ya en una de las medias maratones más rápidas y con mayor proyección internacional del calendario".

El acto ha contado con la participación de Borja Vivas, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; y de Fernando Rodríguez, delegado de ventas de la zona sur de TotalEnergies, patrocinador principal del evento, que ha estado acompañado por Fran Chico, director de eventos de Sport Life Ibérica.

Durante la presentación se han valorado "los hitos deportivos y de participación alcanzados en 2025, un año que marcó un antes y un después en la historia del evento y que ha impulsado a Málaga a situarse entre las grandes capitales mundiales del running".

El gran motor del crecimiento del TotalEnergies Media Maratón de Málaga sigue siendo su circuito llano, a nivel del mar y con un trazado pensado para favorecer las grandes marcas, considerado ya uno de los más rápidos. La edición de 2025 lo confirmó de manera definitiva con registros históricos con Gilbert Kipkosgei Kiprotich, que firmó un 58:27 y en categoría femenina, Loice Chemnung venció con 1:05:46.

CRECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN SIN PRECEDENTES

El TotalEnergies Media Maratón de Málaga ha dado "un salto histórico" al pasar de 8.000 corredores en 2025 a 12.000 participantes. Además, los dorsales se agotaron con más de dos meses de antelación, "un récord absoluto para la prueba que evidencia la enorme demanda y el posicionamiento del evento entre las medias maratones más atractivas del panorama internacional".

"Este crecimiento sitúa a Málaga no solo como una carrera rápida, sino como una cita de referencia en Europa tanto por volumen de corredores como por nivel deportivo", han valorado.

MÁS INTERNACIONAL Y CON MAYOR PRESENCIA FEMENINA Otro de los puntos que han destacado es la evolución del perfil de los participantes, que confirma la transformación de la prueba en un evento global, ya que 49% de corredores son extranjeros y un 37% de participación femenina. Además, hay 84 nacionalidades representadas.

Estos indicadores sitúan al TotalEnergies Medio Maratón de Málaga entre las medias maratones españolas con mayor diversidad e internacionalización, compitiendo ya con pruebas consolidadas del panorama europeo.

Por último, han destacado que el éxito de la prueba "es el resultado de una combinación que se ha demostrado imbatible: organización, recorrido, ciudad y público". "Málaga ha sabido convertir sus calles en un escenario de primer nivel mundial para el atletismo en ruta, ofreciendo condiciones ideales tanto para la élite como para miles de corredores populares", han añadido.

Así, han incidido en que el TotalEnergies Maratón de Málaga "ya no solo destaca por su rapidez, sino por su prestigio internacional, capacidad de convocatoria y proyección futura", ha concluido.