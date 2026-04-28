Cruz Roja lanza un 'bootcamp' para impulsar la búsqueda de empleo entre los jóvenes en Torremolinos (Málaga)

La actividad promovida por Cruz Roja, Bootcamp GO. - CRUZ ROJA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja ha puesto en marcha el Bootcamp GO, una actividad formativa intensiva dirigida a jóvenes participantes en el Plan de Empleo de la organización, que se celebra en el Albergue Inturjoven de Torremolinos (Málaga) del 27 al 29 de abril.

Esta ocasión supone la primera vez que Cruz Roja organiza una iniciativa como esta en toda España y en esta primera edición participan 32 jóvenes de entre 18 y 30 años, procedentes de todas las provincias andaluzas, "favoreciendo el encuentro y el intercambio de experiencias entre territorios", según ha precisado la entidad en una nota.

En Andalucía, donde la tasa de desempleo se encuentra en un 14,66% de la población activa, el paro afecta a un 32,39% de las personas jóvenes menores de 25 años, siendo la segunda comunidad con la tasa de paro juvenil más alta después de Extremadura --la media en el conjunto del país está en torno a un 25%--.

Según ha valorado Cruz Roja, las personas jóvenes se enfrentan a "múltiples barreras" para acceder al empleo, como la "falta de experiencia laboral, la escasa orientación profesional y las dificultades para identificar y poner en valor sus propias competencias".

En esta línea, han concretado que el contexto marcado por "la precariedad laboral, la temporalidad y los bajos salarios" agrava las dificultades por limitaciones económicas y sociales que generan situaciones de "especial vulnerabilidad".

Por estos motivos ha nacido Bootcamp GO, una experiencia diseñada a partir de las necesidades detectadas en el acompañamiento a jóvenes, como "falta de confianza, desmotivación, desorientación vocacional y dificultades para definir un itinerario hacia el empleo o la formación". Asimismo, el programa ofrece un "espacio intensivo" de activación personal que combina "trabajo emocional, autoconocimiento y herramientas prácticas de empleabilidad".

Al hilo, este 'bootcamp' "innovador" y de carácter intensivo tiene su origen en el ámbito de la capacitación profesional y el desarrollo de competencias. Así, se trata de programas concentrados en el tiempo, con una metodología práctica y participativa.

"El formato bootcamp nos permite crear un entorno concentrado y seguro, donde las personas jóvenes pueden parar, mirarse y trabajar su proyecto vital y profesional de forma más profunda", ha explicado el director del Área de Empleo de Cruz Roja en Andalucía, Ignacio Romero. "No se trata solo de mejorar un currículum, sino de ayudarles a recuperar la confianza y a tomar decisiones con mayor claridad". ha añadido.

En suma, Bootcamp es una actividad enmarcada en el área de Empleo de Cruz Roja, en la que se desarrollan proyectos dirigidos a acompañar y apoyar a personas que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, como las personas jóvenes. El pasado año 2025, más de 45.000 personas participaron en Andalucía en proyectos del área de Empleo.

En esta línea, Cruz Roja desarrolla programas especialmente diseñados para jóvenes, como el proyecto 'Aceleradores GO de Empleo Juvenil' financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa Estatal de Empleo Juvenil (CCI: 2021ES05SFPR001).

Según ha precisado Cruz Roja, a través de Aceleradores Go se ofrecen itinerarios que incluyen formación, orientación personalizada, además de actividades de búsqueda activa de empleo e intermediación con empresas colaboradoras, que abren la puerta a oportunidades formativas y laborales.

Con iniciativas como el Bootcamp GO, Cruz Roja refuerza en Andalucía su apuesta por un acompañamiento integral a la juventud, centrado, no solo en la mejora de competencias técnicas, sino también "en el fortalecimiento personal y emocional como base para una inserción laboral más sostenible".

En concreto, la metodología del 'bootcamp' se estructurará en tres fases progresivas. Una primera fase denominada 'Conecta', centrada en la creación de un clima de confianza, cohesión grupal y refuerzo de la autoestima. 'Descubre', la segunda, orientada a la identificación de intereses y talentos, a través de dinámicas creativas y de expresión artística. Y una última muy práctica, llamada 'Proyecta', enfocada a la definición de un plan de acción personal, trabajando objetivos, toma de decisiones y herramientas prácticas de empleabilidad.

Durante los tres días, el 'bootcamp' ha combinado dinámicas vivenciales, talleres prácticos y espacios de reflexión individual y grupal, "promoviendo una participación activa y un aprendizaje experiencial". Según ha señalado Romero, "queremos que cada joven salga del 'Bootcamp' con mayor motivación, una visión más clara de su futuro y una hoja de ruta realista que puedan seguir trabajando junto a sus referentes del Plan de Empleo de Cruz Roja".