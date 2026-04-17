Denuncian amenazas de muerte a tres médicas en centros de salud de Capuchinos y Cruz de Humilladero de Málaga capital

Concentración convocada por el Sindicato Médico de Málaga por denuncias de amenazas a tres médicas en los centros de salud de Capuchinos y Cruz de Humilladero. - SMM

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha lamentado tres nuevos casos de supuestas agresiones a profesionales sanitarios, ocurridos el pasado viernes en la capital malagueña, en los centros de salud de Capuchinos y de Cruz de Humilladero, en los que tres médicas fueron amenazadas de muerte.

Por un lado, según ha indicado a través de una nota el SMM, en el Centro de Salud de Capuchinos "un usuario amenazó en la consulta con matar a una médica", a la que supuestamente le dijo 'te voy a pinchar', tras exigirle una medicación que precisa un estricto control.

Aunque se avisó a la Policía, el agresor, que estaba en busca y captura, abandonó previamente el centro, y ha sido denunciado por la facultativa, han apuntado, precisando que se está a la espera de la celebración del juicio oral, ya que el pasado domingo, durante el juicio rápido, el paciente no se mostró conforme con la acusación.

Asimismo, han asegurado que otra facultativa fue supuestamente amenazada de muerte en el Centro de Salud de Cruz del Humilladero por un paciente que exigía que le atendieran porque su cita iba con retraso. "Pese a los intentos de la profesional por calmar al usuario, se puso más agresivo y tuvo que avisar a la Policía".

Tras esto, el usuario habría también agredido físicamente al vigilante de seguridad y a otra médica, además de tirar un extintor del centro al suelo. La Policía acudió al centro de salud, le tomó declaración y abandonaron el lugar; pero el agresor volvió de nuevo y los agentes tuvieron que detenerlo.

El juicio se celebró el pasado domingo y se ha dictaminado una orden de alejamiento para el agresor de 300 metros con los agredidos y el centro de salud.

Ante estos hechos, los compañeros de los profesionales se han concentrado en la entrada del Centro de Salud de Cruz de Humilladero, convocados por el SMM, para mostrar su apoyo, además de denunciar "una situación enquistada en la provincia".

Desde el sindicato han lamentado que, a pesar de las denuncias presentadas por ellos y las campañas de concienciación contra las agresiones a facultativos en los últimos años, "los casos no paran de incrementarse en la provincia malagueña" y que la violencia "se pasea por los centros de salud y hospitales sin freno alguno".

"Una lacra que ya alcanza un total de diez casos en Málaga en lo que va de año, mientras la administración andaluza no toma medidas contundentes por velar por la seguridad de sus trabajadores, salvo apoyar alguna concentración y denunciar con palabras, más que con hechos, por parte de algunos responsables políticos", han concluido.