De la despedida de Medina Azahara a la Comic-Con en Málaga: todos los planes culturales en Andalucía tras el verano

Archivo - El grupo Medina Azahara posa para Europa Press. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras el verano, Andalucía se prepara para los últimos meses del año con una variada agenda cultural, marcada especialmente por festivales de cine y series, así como por numerosos conciertos. Además, la comunidad pondrá el broche al Año Camarón con un concierto en Madrid junto a grandes artistas, la celebración de la Comic-Con en Málaga y la despedida del grupo cordobés Medina Azahara.

La provincia de Almería tendrá en el cine uno de sus principales focos culturales, con la celebración del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), del 13 al 22 de noviembre, cuyo catálogo aún no se ha anunciado. Asimismo, acogerá el Almería Western Film Festival (AWFF), del 8 al 12 de octubre, en Tabernas y los poblados Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

En Cádiz también habrá mucho cine, ya que la capital acogerá del 30 de octubre al 4 de noviembre la cuarta edición del South International Series Festival, que entregará su primer Premio de Honor Internacional al guionista y novelista irlandés Ronan Bennett. El certamen volverá a contar con el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere, e incorporará la Casa de Iberoamérica como sede de las actividades de industria y prensa.

Además, estos últimos meses del año estarán marcados por el cierre del Año Camarón, que culminará el 1 de diciembre de 2026 con un gran espectáculo en el Movistar Arena de Madrid. El concierto reunirá a artistas como Pablo Alborán, Pablo López, Vanesa Martín, María Terremoto, Israel Fernández, Sara Baras, José Mercé, Raimundo Amador o Rosario, poniendo el broche a un programa que ha incluido un concierto homenaje en San Fernando, exposiciones y la primera edición de los Premios Camarón. También la tacita de plata acogerá el concierto del artista Pablo López el próximo 5 de diciembre en el Gran Teatro Falla con el que despedirá su gira 'El Niño del Espacio'.

Asimismo, la provincia gaditana vivirá en el último trimestre una de sus celebraciones más tradicionales: las Zambombas, con Jerez de la Frontera como principal escenario, aunque también se extenderán a otros municipios. Como cada año, comenzarán en noviembre y se prolongarán hasta diciembre, si bien la programación aún no se ha dado a conocer.

¿CÓMO SERÁ LA XXIV BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA?

En Sevilla, Sara Baras inaugurará la XXIV Bienal de Flamenco con el estreno absoluto de 'Infinita' en el Teatro de la Maestranza los días 11, 12 y 13 de septiembre, un espectáculo creado para el festival que recorrerá las ocho provincias andaluzas. La Bienal, del 9 de septiembre al 3 de octubre, reunirá a más de un centenar de artistas como Israel Galván, Andrés Marín, Olga Pericet, Manuel Liñán, Farruquito, Pastora Galván, Patricia Guerrero, María Moreno o Rafaela Carrasco.

La capital hispalense también acogerá del 6 al 14 de noviembre el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), mientras que la Diputación celebrará el Festival del Patio + Metrópolis, del 11 de septiembre al 3 de octubre, con nueve actuaciones de artistas como Abraham Mateo, Café Quijano, Pablo López, Luz Casal y La Plazuela.

En Córdoba, el cantaor jerezano José Mercé presentará su nuevo espectáculo homenaje a Manuel Alejandro el próximo 14 de noviembre en la Plaza de Toros de Los Califas. Además, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), bajo el lema 'Todos somos teatro', ofrecerá una temporada que arrancará con el 50 aniversario del Teatro de la Axerquía y tres grandes títulos de teatro clásico: 'Julio César', 'Cuán largo me lo fiáis', 'El perro del hortelano' y 'Macbeth'.

La programación incluye también a Rafael Álvarez 'El Brujo', el 40 aniversario del Coro de Ópera de Córdoba con 'Marina', el ciclo de magia, propuestas familiares y montajes como 'La ópera de los tres centavos', 'Malquerida' y 'Panorama desde el puente', además de una destacada presencia flamenca con Pastora Galván, el Ballet Flamenco de Andalucía y Pasión Vega. El cierre de año reunirá zarzuela, comedia, teatro clásico y grandes producciones como 'Gigante', protagonizada por José María Pou.

Además, la provincia cordobesa acogerá el Sonraíz 2026 que celebrará su quinta edición en Carcabuey (Córdoba) del 18 al 20 de septiembre con artistas como La Yegros, Blanca Paloma o Tära.

MEDINA AZAHARA SE DESPIDE DE LOS ESCENARIOS

Asimismo, el grupo cordobés Medina Azahara afronta la recta final de su gira de despedida, que hará parada el 10 de octubre en la Feria de Muestras de Armilla (Granada) y los días 16 y 17 en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, antes de culminar el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

De igual forma, las ciudades andaluzas de Baeza, Córdoba y Úbeda abrirán de forma excepcional museos, conjuntos arqueológicos, palacios, catedrales y otros enclaves singulares los días 11 y 12, así como del 18 al 19 de septiembre, con motivo de las 'Noches del Patrimonio' del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Dentro del programa 'Abierto Patrimonio' podrán visitarse el yacimiento arqueológico del Cerro del Alcázar y el Torreón Medieval, en Baeza; la Mezquita-Catedral, patios históricos y otros espacios emblemáticos, en Córdoba; y el Campanario de la Torre del Reloj y la Sacra Capilla del Salvador, en Úbeda.

La programación se completará con conciertos, actividades familiares y propuestas participativas vinculadas al patrimonio en Córdoba; teatro de marionetas, talleres juveniles y actividades familiares en torno al conjunto monumental de Úbeda; y las intervenciones artísticas 'Atman', de Elena Quesada, y 'Juancaballo', de la compañía Juan Berlanga, en el paseo de la Constitución de Baeza. Asimismo, el Templo Romano de Córdoba acogerá 'Amor amado amén', de Manuel Liñán, mientras que el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda será el escenario de 'Un Húngaro en Andalucía', de Marita Martínez-Rey.

Las tierras granadinas acogerán en la capital la 32 edición del Festival de Jóvenes Realizadores, del 18 al 24 de octubre. La cita es calificadora para los Premios Goya, ya que los cortometrajes españoles seleccionados en la Competición Internacional serán automáticamente elegibles para la próxima edición de estos galardones. Entre los primeros invitados confirmados figuran Celia Rico e Ian de la Rosa.

En Huelva, del 13 al 21 de noviembre de 2026, se celebrará el Festival de Cine Iberoamericano. Además, la provincia acogerá una de sus grandes celebraciones tradicionales, la fiesta de la Virgen de la Cinta, del 5 al 8 de septiembre de 2026.

TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE LA COMIC-CON

Por último, en Málaga se celebrará la San Diego Comic-Con (SDCC) del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) con la participación de destacadas figuras del cine, las series, el cómic y los videojuegos. Entre los principales invitados figuran Taz Skylar e Iñaki Godoy ('One Piece'), Dean Devlin, que presentará las nuevas temporadas de 'The Ark' y 'The Librarians: El próximo capítulo', además del reencuentro de parte del reparto de 'Los Serrano'.

El evento reunirá también a actores como Elijah Wood, Sean Astin, Karl Urban, Christopher Lambert, Deborah Ann Woll y Richard Dean Anderson, así como a autores de cómic como Iban Coello, Glenn Fabry, Arthur Suydam y Natacha Bustos. Completan el cartel el diseñador de 'Dungeons & Dragons' Jeremy Crawford, la cantante japonesa Animo y el creador de videojuegos John Romero, aunque la organización ha avanzado que aún anunciará nuevos invitados antes del inicio de la convención.

Además, el Festival de Cine Francés de Málaga se celebrará del 16 al 23 de octubre. Asimismo, la Costa del Sol será el punto de partida de la gira 'Siempre sale el Sol' de Andrés Koi, exvocalista de Dvicio, que actuará el 19 de septiembre en la Sala Marte y regresará a Andalucía el 22 de noviembre con un concierto en la Sala Malandar de Sevilla.