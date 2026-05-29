Detenido en Fuengirola (Málaga) por estafar a través de operaciones de compraventa de inmuebles

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a un hombre, de 77 años, como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental en operaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles, en las que simulaba ser titular de la vivienda y obtenían ingresos como concepto de reserva de las mismas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Fuengirola, a raíz de una denuncia en una operativa de compraventa de un piso donde el fraude ascendía a 95.000 euros, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La labor policial ha permitido la total recuperación del dinero defraudado, se trata de una investigación en curso en la que además no se descartan nuevas detenciones.

Las pesquisas policiales permitieron detectar irregularidades en poderes notariales, documentos de identidad y certificaciones fiscales, quedando patente la existencia de un entramado fraudulento.

Así, según revelaron las investigaciones, el detenido habría utilizado documentación falsa para simular la titularidad de un inmueble y así poder recibir cantidades económicas en concepto de reserva mediante cheques bancarios. Fondos que fue retirando en efectivo en unas ocasiones y en otras, canalizando el dinero a través de cuentas bancarias.

La víctima ya había materializado la compra, la vivienda estaba ocupada ilegalmente y recibió ciertas informaciones que le indicaban que la misma tenía ya un legítimo propietario y que se encontraba en trámites judiciales para su recuperación.

Los investigadores constataron, entre otras irregularidades, que durante la materialización de la venta --la cual se hizo mediante poder notarial-- la firma de los supuestos propietarios no coincidía con la que aparecía en la copia de los pasaportes presentados. La actuación de estos agentes especializados ha permitido la recuperación del dinero defraudado y su restitución a la víctima.

Aún así se trata de una investigación en curso, donde los agentes han identificado a terceras personas que podrían estar relacionadas con la trama. Igualmente, se han vinculado movimientos financieros con sociedades mercantiles, motivo por el cual se continúan con diligencias para el total esclarecimiento de los hechos, no descartando nuevas detenciones.