Detenido un hombre por presuntas agresiones sexuales a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad en Málaga

Coche utilizado por un detenido para llevarse a jóvenes en Málaga. - CNP

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre, de 42 años, por presuntamente agredir sexualmente a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya que supuestamente había captado a las víctimas, por separado, en las proximidades de un albergue, ofreciendo a uno trabajo en el campo y, al otro, ganancias a través de hurtos a turistas.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial, a través de una nota, en la que han explicado que presuntamente tras animarlos a subir a su vehículo, el hombre los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual, llegando supuestamente a agredir a los dos.

Además, han indicado que uno de los chicos logró escapar con el vehículo en marcha, mientras que el otro, que tiene limitada su capacidad de comprensión, y cuya familia había denunciado su desaparición días atrás, habría estado una semana a merced del sospechoso.

La investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial, al que le corresponde el esclarecimiento de las denuncias por desaparición de mayores de edad, y se inició el 17 de marzo, al personarse en comisaría una mujer informando que no localizaba a su hijo, de 20 años y capacidad de comprensión limitada.

Las últimas informaciones que se tenían del desaparecido apuntaban que el chico se había subido a un vehículo de un desconocido en el entorno del albergue municipal, en la zona oeste de Málaga. Dada las peculiaridades de la víctima, los investigadores trataron la desaparición desde un inicio como "inquietante".

De las diligencias practicadas, los agentes localizaron a un conocido del desaparecido, un joven de Mali y beneficiario de protección internacional en España, el cual aportó información que resultaría clave, han precisado en el comunicado.

El chico africano, que resultó ser otra de las víctimas, informó que había un varón que frecuentaba la zona del albergue en vehículo ofreciendo a los chavales trabajo en viveros de la provincia, o animándoles a participar en robos a turistas.

En su testimonio, denunció que, tras subir al coche del desconocido, este le habría practicado tocamientos, teniendo que saltar del vehículo en marcha para escapar. Con toda la información recabada, los agentes establecieron un dispositivo para dar con el paradero del desaparecido y detener al sospechoso.

Fruto del operativo, este pasado 23 de marzo, una patrulla localizaba al desaparecido en la capital malagueña. Por su parte, el Grupo de Homicidios localizó al presunto agresor en su domicilio, en Málaga, y lo detuvo por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual.

De las últimas averiguaciones, los investigadores llegaron a la conclusión que el arrestado supuestamente se trataría de un presunto agresor sexual cuyo objetivo era la búsqueda de chicos jóvenes, bien parecidos, y en situación de vulnerabilidad, con los que pretendía satisfacer su ánimo libidinoso.

La investigación continúa abierta, no descartando la implicación de terceros en los hechos delictivos, ni la aparición de nuevas víctimas. En la mañana de este jueves, el investigado ha sido puesto a disposición judicial en Málaga.