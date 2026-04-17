Detenido en Málaga por amenazar de muerte a su exmujer tras pedirle que abandonara la vivienda familiar

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MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género tras presuntamente amenazar de muerte a su exmujer tras pedirle que abandonara la vivienda familiar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de abril, sobre las 23,15 horas en el distrito Cruz del Humilladero. La víctima contactó con la Policía Local de Málaga para alertar de que su exmarido se había personado en el domicilio y la había amenazado de muerte para que abandonara el mismo, por lo que se refugió en una habitación de la casa, ante lo que el presunto agresor comenzó a clavar con violencia un destornillador en la puerta, a la vez que continuaba con las amenazas de muerte hacia ella y el hijo de ambos, de seis años.

La víctima forma parte del Sistema VioGén desde que hace unos meses se registrara otro episodio de violencia, aunque en el momento de los hechos no había ninguna medida cautelar activada, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

Por otro lado, desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.