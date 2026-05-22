Detenido en Torre del Mar un hombre de 51 años que vendía droga a domicilio

Incautación de drogas en Vélez-Málaga - POLICÍA NACIONAL

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga han detenido a un hombre, de 51 años, y a su acompañante, de 52, por tráfico de drogas, ambos fueron interceptados a bordo de un vehículo.

Así, en la entrada y registro practicada los investigadores incautaron sustancias estupefacientes, entre ellas MDMA, tusi, cocaína y algunos útiles como una balanza de precisión y bolsas monodosis para la venta. La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes sobre un individuo dedicado de manera continuada y habitual a la venta de sustancias estupefacientes.

El mismo empleaba dos métodos para llevar a cabo la transacción. Por un lado utilizaba el conocido como método "telecoca" de manera que él se desplazaba hasta el lugar acordado con el comprador para materializar la venta, y en otras ocasiones la realizaba de manera directa desde su propio domicilio, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Una vez establecidos los dispositivos de vigilancia y control sobre el objetivo, constataron las actividades ilícitas a las cuales se dedicaba. Asimismo, en uno de dichos operativos se vieron obligados a intervenir debido a las maniobras evasivas y de conducción temeraria que realiza el conductor del vehículo que acompaña al sospechoso, el cual iba de copiloto.

A raíz de estos hechos los agentes procedieron a interceptarlos en la zona Chilches-Costa, donde los indentificaron y posteriormente fueron detenidos. Durante la inspección del vehículo le fueron intervenidos 52,54 gramos de cocaína y 13,19 gramos de marihuana, motivo por el cual se les imputó un delito de tráfico de drogas.

Posteriormente, se practicó la entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos, en el cual se hallaron 19,53 gramos de MDMA, 29,66 gramos de tusi, 3,64 gramos de cocaína, una balanza de precisión, bolsas monodosis para la venta, tijeras y útiles para el envasado.