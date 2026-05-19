Diputación colabora en el IX Concurso de Prensa Escolar, que acerca el periodismo y alfabetización mediática a jóvenes

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MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha colaborado en el IX Concurso de Prensa Escolar, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga en el marco del proyecto 'Prensa en mi mochila', una iniciativa de alfabetización mediática en la que también participan la Fundación "la Caixa" y CaixaBank.

Los premios se han entregado en el Centro Cultural La Malagueta, en una edición que ha contado con la participación de más de 130 alumnos y alumnas de distintos centros educativos de la provincia.

La edición de este año ha estado marcada por trabajos centrados en asuntos como la inteligencia artificial, la salud, el deporte, la tecnología, la desinformación o la Semana Santa, reflejando la diversidad de intereses del alumnado y la importancia de acercar el periodismo a las aulas como herramienta para comprender mejor la actualidad.

El diputado de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, ha destacado el papel del certamen en el acercamiento del alumnado al periodismo. "Una vez más hemos puesto de manifiesto que el periodismo tiene futuro en nuestra sociedad con la participación de centenares de alumnos en esta novena edición del Concurso", ha señalado.

También se ha referido al valor educativo de los trabajos presentados. "Cada artículo, cada reportaje y cada proyecto audiovisual ha aportado un sentimiento crítico y analítico en nuestros jóvenes y en nuestras aulas".

Santaolalla ha recordado además que la Diputación participa en el proyecto 'Prensa en mi mochila', una iniciativa que lleva la lucha contra la desinformación a centros educativos de la provincia y a miles de alumnos.

En el acto de entrega de galardones han participado José Santaolalla; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco; el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Jesús Manuel Cabrera Ramos; y la responsable de Acción Social de Andalucía Oriental de CaixaBank, Yolanda Solero.

El certamen tiene como objetivo fomentar entre el alumnado el pensamiento crítico, el interés por la actualidad y el conocimiento de las herramientas básicas del periodismo, favoreciendo una relación más consciente y responsable con la información. En esta novena edición se han premiado trabajos en las categorías de prensa escrita y audiovisual de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga ha explicado el sentido educativo de la iniciativa. "Al ponerse en el lugar del periodista, esta iniciativa promueve en el alumnado una mejor comprensión de la importancia de la noticia basada en el rigor y la verdad", ha añadido.

De igual modo, Blanco también ha destacado la elevada participación registrada esta edición como muestra del creciente interés de la comunidad educativa por la alfabetización mediática.

Entre los trabajos premiados figuran piezas audiovisuales, noticias escritas, entrevistas, reportajes y pódcast elaborados por alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Los proyectos han abordado asuntos como la enfermedad de Lyme, la robótica, la memoria histórica, la inteligencia artificial en las aulas, los videojuegos, el deporte, la automoción o la desinformación, reflejando la diversidad de intereses y enfoques de esta edición.

Además de los primeros y segundos premios, el certamen ha incorporado cinco reconocimientos especiales: mejor enfoque periodístico, mejor trabajo de investigación, originalidad, centro impulsor de la educación mediática y docente con mayor implicación.

El IES Al-Baytar ha recibido el primer reconocimiento al centro impulsor de la educación mediática, una distinción que se incorpora este año para destacar el compromiso de los centros educativos con la formación crítica del alumnado.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por seis periodistas vinculados al proyecto 'Prensa en mi mochila': Marina Luna, María José Garde, Javier Hernando, Taimy Rivero, Leticia Dolores Eyene y Jazmine García, quienes han valorado la calidad periodística, la creatividad y el rigor informativo de los trabajos presentados.

Los galardones han consistido en un trofeo, entradas a museos, material escolar y, en el caso de los cuatro primeros premios, un equipo profesional para la grabación de pódcast.

El concurso cuenta además con la colaboración del Museo Interactivo de la Música, el Museo del Automóvil y la Moda, OXO Museo del Videojuego, la Casa Natal Picasso, el Museo Ruso, el Centre Pompidou Málaga, la Cueva de Nerja, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción y Cochera Cabaret.

Con esta iniciativa, la Diputación de Málaga refuerza su compromiso con la educación, la formación en valores democráticos y el desarrollo del pensamiento crítico entre los jóvenes de la provincia, favoreciendo que el alumnado adquiera herramientas para comprender mejor la información, identificar la desinformación y participar de forma activa y responsable en la sociedad.