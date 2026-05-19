La Diputación de Málaga impulsa la III Feria Andaluza de Ciclismo Fanbike, que espera a más de un millar de deportistas

Presentación de III Feria Andaluza de Ciclismo Fanbike - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa Fanbike 2026, III Feria Andaluza Bike Territory Sierra Norte de Málaga, que se celebrará del 29 al 31 de mayo en Villanueva del Trabuco, donde el año pasado se dieron cita 883 ciclistas y donde se espera que se reúnan más de un millar para esta nueva edición.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de la localidad, Juan Luis Gallardo, durante la presentación de esta gran fiesta del ciclismo y del turismo activo que combina competición, aventura y convivencia con pruebas de MTB, Gravel y cicloturismo, además de quedadas de Enduro y actividades infantiles pensadas para disfrutar en familia.

También contará con una zona donde las principales marcas del sector presentarán sus novedades, estands comerciales, talleres, test de material y experiencias gastronómicas.

Después de celebrar con éxito la primera prueba de Gravel en Málaga en su pasada edición, que también contó con el apoyo de la Diputación, Bike Territory da un paso más y en 2026 formará parte del calendario oficial de la Copa de España y será la primera prueba de Málaga en alcanzar categoría UCI Off-road, competición ciclista avalada por la Unión Ciclista Internacional en la que los participantes compiten por puntos y clasificación oficial en el ranking mundial.

"En 2025 fue la primera toma de contacto con el mundo del Gravel con una prueba perteneciente a la Copa de Andalucía. La respuesta del público, los participantes y las marcas superó todas las expectativas, y por eso, en 2026, Entre Sierras Gravel Race se convierte en Copa de España y prueba UCI, la primera y única de estas características en toda la provincia de Málaga", ha explicado el diputado.

Asimismo, ha añadido que "será una edición cargada de intensidad y emoción, con recorridos espectaculares, participación de primer nivel y un gran ambiente".

Además, el año pasado se organizó la I Cicloturista MTB Trabuco, una cita para el fomento del ciclismo femenino. Fue la prueba federada con mayor participación femenina de Málaga, con 77 mujeres y un total de 300 participantes. En 2026, Fanbike continúa trabajando junto a Woman Bike Evolution para impulsar una nueva edición de esta prueba el 31 de mayo.

En la edición 2025, Fanbike también recuperó una modalidad ciclista prácticamente olvidada en Andalucía: el descenso. La respuesta fue extraordinaria: se agotaron las inscripciones y se recibió un feedback muy positivo por parte de participantes y asistentes. De cara a 2026, Fanbike reafirma su compromiso con esta disciplina de la mano de Pura Esencia y LooseDownhill, especialistas en la organización de pruebas de enduro y descenso

Pura Esencia organizará también la Quedada de Enduro, que en la pasada edición reunió a más de 80 riders. Y se celebrará además una Quedada Infantil para escuelas de ciclismo que comenzará con un desayuno saludable para inculcar a los más pequeños la importancia de una buena alimentación como parte del deporte.

Cada grupo estará dirigido y coordinado por profesionales, adaptando la actividad según edad y nivel para garantizar aprendizaje, diversión y seguridad. En 2025, más de un centenar de niños y niñas participaron en esta actividad.

Durante el evento se ofrecerán cursos formativos gratuitos impartidos por profesionales especializados en suelo pélvico, mecánica básica, psicología deportiva o entrenamiento, entre otras materias.

De igual modo, el programa de actividades se completará con presentaciones de las marcas, estands comerciales, test de material, una zona de foodtrucks, castillos hinchables y juegos para los más pequeños, rutas de senderismo y música en directo.