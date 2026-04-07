Expertos de la UMA estudian la "justicia ambiental" que genera el reparto de árboles en ciudades

Archivo - Imagen de archivo de árboles en Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga (UMA) han publicado un estudio en una revista científica en el que inciden en la importancia de corregir los desequilibrios en la distribución de los beneficios de los árboles urbanos entre los diferentes grupos demográficos y socioeconómicos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El trabajo, firmado por Ángel Ruiz Valero, Enrique Salvo Tierra y Jaime Pereña Ortiz, ha sido publicado en 'Urban Science', bajo el título 'The Spatial Data Generating Process Matters: Re-Evaluating Socio-Economic and Demographic Drivers of Environmental Justice of Urban Tree Ecosystem Services in Two Mediterranean Cities'. El inventariado de árboles urbanos objeto de estudio se corresponden con los que se encuentran en Málaga y en Sevilla.

Según han indicado desde la UMA, los expertos consideran que las ciudades se enfrentan hoy, y con mayor intensidad en el futuro a causa de la crisis climática, a una "degradación del confort térmico y su habitabilidad". Frente a este reto, el arbolado urbano es una de las principales medidas de adaptación, por su capacidad de ofrecer múltiples servicios ecosistémicos de forma simultánea, han señalado.

Sin embargo, a tenor de los estudios, su distribución no siempre es justa, y para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta imprescindible corregir los desequilibrios en la manera en que se distribuyen los beneficios que puede generar el arbolado entre los distintos grupos socioeconómicos y demográficos de la ciudad.

El trabajo publicado por 'Urban Science', tomando como caso de estudio Málaga y Sevilla, pone de manifiesto que la forma en que se analiza la distribución del arbolado "importa" y, además, que "un análisis inadecuado puede llevar a los planificadores a destinar recursos donde no existe una desigualdad real".

Asimismo, los resultados revelan que cada ciudad presenta patrones propios, lo que subraya la necesidad de realizar análisis espaciales rigurosos y específicos por urbe, para así garantizar que las estrategias de plantación respondan a las circunstancias de cada caso y a inequidades reales, más que ceñirse a sesgos metodológicos.

El investigador Ángel Ruiz Valero señala que con este análisis se comprueba que las zonas verdes generan también desigualdades entre colectivos. "Al comparar Málaga y Sevilla, nos encontramos con diferencias muy llamativas, ya que los servicios ecosistémicos no llegan en unos casos a los barrios de población de mayores y en el otro, a barrios con población mayoritaria inmigrante", ha dicho.

Por su parte, Salvo Tierra refiere que en Sevilla, por ejemplo, los patrones de desigualdad fueron inconsistentes con la hipótesis del lujo y se produjeron principalmente en estratos demográficos basados ??en la edad, mientras que en Málaga se manifestaron predominantemente en función de la etnia.

Los expertos abogan "por modelar explícitamente los procesos de generación de datos espaciales y comparar los enfoques convencionales con los que mitigan los sesgos", al considerar que el rigor específico de cada ciudad "es esencial para que los planificadores urbanos eviten la mala asignación de recursos, asegurando que las estrategias de plantación de árboles aborden las desigualdades reales".

El artículo ha sido muy valorado por la metodología seguida y ahora se extenderá a todas las capitales españolas, con intención de dar un salto posterior a Europa.