Un fallecido en Pizarra (Málaga) al colisionar una furgoneta con un camión

Accidente en la A-357 Pizarra (Málaga) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este martes tras la colisión frontal de un camión de áridos y una furgoneta en el punto kilométrico 41 de la A-357 en el término municipal de Pizarra (Málaga), sentido a la localidad de Ardales, según han confirmado a Europa Press fuentes de Tráfico.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso de varios ciudadanos sobre las 11.15 horas alertando de un accidente en el que habría al menos dos personas atrapadas. Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los servicios sanitarios del 061, a bomberos y al servicio de conservación de carreteras.

El conductor de la furgoneta ha fallecido y la dotación de bomberos de Coín (Málaga) ha procedido a la excarcelación del otro conductor herido para trasladarlo hasta la ambulancia y ser evacuado por los servicios sanitarios, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

Los efectivos trabajan en el lugar y la carretera permanece cortada en ambos sentidos y se están facilitando vías alternativas por la A-343.