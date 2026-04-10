El Festival TIP TOE llena Málaga de danza internacional durante diez días en el Teatro del Soho CaixaBank

Presentación Festival TIP TOE - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'Malandain Ballet Biarritz' ha llegado a Málaga para inaugurar la primera edición del 'Soho International Dance Festival TIP TOE', impulsado por Antonio Banderas y dirigido por Lucía Lacarra.

Ambos han dado este viernes la bienvenida a su director, Thierry Malandain, en La Pérgola del Mediterráneo. Antonio Banderas ha explicado que "desde el principio, la danza está dentro de la nomenclatura del Teatro del Soho CaixaBank y nos faltaba impulsarla. Para ello, Lucía Lacarra es ideal como directora de este festival con la envergadura que queremos".

Por su parte, Lucía Lacarra ha destacado "el deseo de que 'TIP TOE' tenga una identidad propia y que esté diseñado especialmente para Málaga. El objetivo es acercar este arte a los malagueños y que disfruten y descubran que la danza es accesible y para todo el mundo".

Comienzan así diez días dedicados a la danza en el Teatro del Soho CaixaBank. La compañía francesa abre la programación con 'Les Saisons' --11 y 12 de abril--, una propuesta que reúne a 22 bailarines de formación técnica clásica y expresión contemporánea en una puesta en escena de "gran fantasía poética".

Este domingo 12 de abril a las 12,00 horas, Muelle Uno acogerá además un evento pionero en Málaga, una gran barra de ballet al aire libre en la que participarán más de 600 estudiantes, docentes y profesionales junto a Lucía Lacarra.

El festival continuará el 14 de abril con la alemana Bavarian Junior Ballet, que presenta un programa ecléctico con música de Mozart, Vivaldi, Stravinsky, J.J. Cale o Pink Floyd. Además, la compañía celebrará una audición internacional en Sohrlin Andalucía, donde dos estudiantes obtendrán contratos en la compañía de Múnich, y ofrecerá un ensayo abierto dirigido a alumnos de danza de Málaga.

Los días 16 y 17 será el turno de la compañía francesa 'Käfig' con 'Folia', un espectáculo que fusiona danza contemporánea y música en vivo. El 16 de abril, el festival acogerá además un encuentro con el reconocido bailarín argentino Julio Bocca en La Pérgola del Mediterráneo. Ese mismo día, recibirá el Premio 'Lux Ductor' en el Teatro del Soho CaixaBank, en reconocimiento a su destacada trayectoria internacional, en un acto previo a la función.

El último fin de semana estará protagonizado por Lucía Lacarra, que presentará dos espectáculos con su compañía 'Fordlandia' --18 de abril--, junto a Matthew Golding, y Lost Letters --19 de abril--, con la interpretación de diez bailarines en escena, encargada de clausurar el festival.

'TIP TOE' se celebra del 11 al 19 de abril en el Teatro del Soho CaixaBank. Su carácter internacional lo convierte en un "proyecto pionero en Málaga, un altavoz abierto a la ciudad" donde los estudiantes de escuelas andaluzas tendrán la oportunidad de vivir la danza de cerca. Las entradas están disponibles en la web del teatro, taquilla y puntos de venta de El Corte Inglés, con un abono para los cinco espectáculos por 99 euros.