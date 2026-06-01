El Hospital Vithas Xanit Internacional acoge la VIII edición de Málaga Live 2026

El Hospital Vithas Xanit Internacional acogió la VIII edición de Málaga Live 2026, un congreso centrado en la endoscopia digestiva avanzada - HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha acogido la VIII edición del congreso Málaga Live, organizado por el Instituto de Endoscopia Digestiva Avanzada.

Durante tres días reunió a especialistas nacionales e internacionales para compartir experiencias clínicas reales, actualizar conocimientos y analizar los últimos avances en endoscopia digestiva avanzada, han indicado en un comunicado.

La jornada central del encuentro fue inaugurada por Pedro Rosón, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del hospital y director del congreso, junto a Bárbara Torres, directora médica del Hospital Vithas Xanit Internacional, y Milagros Jaén, jefa del Servicio de Urgencias del hospital, en un acto en el que se puso en valor la importancia de seguir impulsando la formación continua y la innovación en la práctica clínica.

En este sentido, Pedro Rosón ha destacado que "Málaga Live 2026 ha sido una oportunidad para compartir conocimiento desde la práctica real, poniendo en común casos complejos y formas de abordarlos que luego tienen aplicación directa en el día a día clínico".

Además, ha subrayado que "uno de los objetivos del congreso es precisamente ese: acercar técnicas avanzadas a los profesionales y generar espacios donde poder debatirlas y perfeccionarlas".

El congreso contó además con la colaboración de los doctores Eduardo Albéniz, Francisco Fernández, Luis Vázquez, y la doctora María Muñoz, especialistas de referencia en endoscopia avanzada y directores del curso, lo que contribuyó a reforzar el nivel científico del encuentro.

FORMACIÓN PRÁCTICA

Ese enfoque práctico marcó todo el desarrollo del congreso. En los talleres participaron 37 profesionales --entre residentes y adjuntos-- junto a 12 profesores, en un formato orientado al aprendizaje directo y al intercambio cercano con los especialistas.

A continuación, la jornada de casos en vivo y conferencias reunió a más de 70 asistentes, consolidándose como uno de los momentos clave del encuentro. Durante esta sesión se realizaron intervenciones en el tracto digestivo superior e inferior que pudieron seguirse en directo --también en streaming--, lo que facilitó el análisis conjunto de los procedimientos y el intercambio de experiencias entre profesionales.

Al respecto, el programa abordó técnicas de alta especialización como las del "tercer espacio", la disección submucosa endoscópica (DSE), los procedimientos POEM o el manejo de complicaciones complejas.

"Estamos viendo cómo la endoscopia digestiva está evolucionando hacia procedimientos cada vez menos invasivos, más precisos y con mejores resultados para el paciente", ha añadido Rosón.

PAPEL DESTACADO DE LA INNOVACIÓN

"Hemos querido que la innovación tenga un papel destacado en esta jornadas, especialmente en lo relativo a la aplicación de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva y su uso en el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas", ha afirmado el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del hospital y director del congreso.

Asimismo, ha añadido que el programa se ha completado también con talleres y estaciones de entrenamiento en los que los asistentes trabajaron con tecnología de última generación y perfeccionaron técnicas como la sutura endoscópica, el uso de clips y prótesis digestivas, la ecoendoscopia o el control de la hemorragia digestiva.

El congreso se cerró con un curso hands-on avanzado en cirugía endoscópica flexible, celebrado en el centro de formación IACE, donde los participantes realizaron entrenamiento intensivo en modelos experimentales y profundizaron en técnicas de disección, manejo de electrobisturí y nuevos sistemas de tracción.

Este encuentro se enmarca en el programa de actividades impulsadas con motivo del 20 aniversario del Hospital Vithas Xanit Internacional, bajo cuyo paraguas se están desarrollando distintas iniciativas científicas y divulgativas a lo largo del año, como la reciente jornada conmemorativa del Servicio de Cirugía Cardiovascular, centrada en dos décadas de actividad asistencial y avances en esta especialidad.