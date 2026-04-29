Archivo - Lluís Homar protagoniza en el Teatro del Soho de Málaga 'Memorias de Adriano' - TEATRO DEL SOHO/ DAVID RUANO - Archivo

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Lluís Homar protagoniza el 15 y 16 de mayo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga 'Memorias de Adriano'. La novela homónima de Marguerite Yourcenar llevada al escenario "en una poderosa adaptación escénica".

Homar es Adriano, un mandatario que, según el texto, es tan sabio y magnífico como ciego y contradictorio. Un testimonio en primera persona de la vida del emperador romano nacido en Hispania.

Bajo la dirección de Beatriz Jaén y la dramaturgia de Brenda Escobedo, este espectáculo recientemente nominado a tres premios Talía por mejor espectáculo de texto, mejor actor protagonista Lluís Homar y mejor música original, se presenta como una emocionante película de romanos y al mismo tiempo como el relato íntimo de Adriano: un hombre que dialoga con su historia, han indicado desde el teatro en un comunicado.

Según su directora, Beatriz Jaén, "a través de sus memorias, Adriano va poco a poco encarnando su propia puesta en escena, la de su propia vida hecha relato. Es entonces cuando los límites entre realidad y ficción se desdibujan dentro de las cuatro paredes de su despacho".

"El relato comienza y, a través del recuerdo y la reflexión del líder, la actuación se abre paso dejando al descubierto al líder como actor; y al actor como líder y como experto en el uso de la más importante de las herramientas políticas: la ficción del poder", ha añadido.

Por último, han informado de que las entradas están a la venta en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.