Málaga acoge la Asamblea General y Conferencia de primavera de la EIC

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la apertura institucional de la EIC Spring Conference - SEOPAN

MÁLAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de la EIC Spring Conference, Gustavo Martínez; y al presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha participado en la apertura institucional de la EIC Spring Conference 2026, organizada por Seopan.

De la Torre ha valorado que Málaga acoja esta conferencia de EIC, "la organización que agrupa a todos los constructores europeos que tienen proyección internacional", precisando que "son aquellos que tienen una capacidad y un tamaño de estar en todos los continentes del mundo trabajando". De igual modo, ha incidido en que "España y Francia son los dos más potentes países europeos en esta cuestión".

El regidor ha destacado que se trata de una "conferencia dedicada a profundizar en todo lo que es digitalización, inteligencia artificial, aplicado también al mundo de la construcción".

De la Torre en su intervención ha destacado el ecosistema de innovación de Málaga y ha hablado también de proyectos de construcción que tiene la ciudad. Entre otros, ha aludido a proyectos como el tren de Málaga-Marbella, la vía perimetral y los intercambiadores modales, entre otros.

De igual modo, ha insistido en "el dinamismo de la ciudad", que, como ha sostenido, es "una manera de decirles que no tengan ustedes miedo a abordar aquí cosas, que es un espacio capaz de acoger esas inversiones y de sacarle partido en términos positivos".

Por otro lado, ha explicado que "un poco anecdóticamente también al auditorio Palacio de la Ópera", donde "le he dicho estamos en una colaboración público-privada, donde realmente es un mecenazo, un patrocino, lo que buscamos". "Como es un tema original y va en la línea público-privada, he dicho que tendrán noticias de ello, porque tengo una gran confianza en que lo haremos de esa manera".

También De la Torre ha destacado, entre otras, las características de Málaga y sus atractivos desde el punto de vista de oferta cultural, de su clima, entre otros.

"Trato de vender la ciudad en el noble sentido de la palabra, en el noble sentido de la palabra, insisto, algunos dicen que la utilizo en otro sentido; no, no, vender es dar una imagen buena de la ciudad, positiva", ha señalado y ha destacado que "hoy Málaga es una ciudad de referencia" en muchos aspectos y que "acoja esta conferencia internacional de carácter europeo es un ejemplo de ello".

Por otro lado, De la Torre ha señalado que "nos quedan muchas cosas de infraestructuras que se hagan" y ha esperado "que las inversiones públicas sean capaces de hacerlo, Gobierno central, Gobierno regional, etcétera, nosotros mismos, a nuestro nivel, haremos todo lo que podamos; pero nunca está de más hablar a grandes empresas del mundo de la construcción para que quede también constancia de proyectos malagueños donde pueda haber esa labor constructiva o también de colaboración y financiación".

ENCUENTRO

Según los expertos internacionales y representantes de tecnológicas reunidos con motivo de la celebración de la Asamblea General y Conferencia de primavera de la EIC, Federación Europea de Empresas Constructoras con Actividad Internacional, la implementación de soluciones digitales y nuevas tecnologías se consolidan como herramienta clave para reducir riesgos y costes en los grandes proyectos de infraestructuras.

En el encuentro se ha puesto de relieve que "la digitalización ya no es una opción, sino una condición necesaria para competir, aumentar la productividad, reforzar la seguridad en obra y optimizar recursos". La aplicación de la innovación en los proyectos precisa de un marco regulatorio actualizado que valore criterios como la calidad y la sostenibilidad.

Han incidido en que el uso avanzado de datos, la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo los modelos de planificación, ejecución y gestión, coincidiendo, por un lado, con la implementación del nuevo marco normativo europeo que impulsa la innovación y la eficiencia y, por otro, con la tendencia por mejorar la productividad y la sostenibilidad de las compañías a nivel global.

Otro de los cambios, según los expertos, es el paso de modelos fragmentados a entornos basados en datos integrados, conocidos como 'single source of truth', que facilitan una toma de decisiones más rápida, coordinada y eficiente entre todos los actores implicados en los proyectos.

Además, han añadido, "tecnologías como BIM (Building Information Modeling) y los gemelos digitales (digital twins) han dejado de ser iniciativas piloto para convertirse en herramientas clave en la gestión integral del ciclo de vida de las infraestructuras".

Los expertos coinciden en que el sector "avanza hacia una nueva etapa que va más allá de la digitalización, evolucionando hacia ecosistemas físicos y virtuales dinámicos, predictivos y cada vez más autónomos". "Este proceso requiere, además de tecnología, un cambio cultural y organizativo, así como alianzas estratégicas entre empresas industriales y tecnológicas para impulsar la innovación conjunta", han concluido.