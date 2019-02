Málaga para la Gente advierte de que "las irregularidades urbanísticas no se quedan" en Villa del Arenal

Publicado 26/02/2019 12:46:35 CET

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU Málaga para la Gente ha advertido este martes de que el caso de Villas de Arenal, por el que han sido llamados a declarar como investigados los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, así como al gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), "no es el único", recordando que así ya ha venido denunciando la coalición de izquierdas.

Es más, han añadido que "prueba de ello es el cúmulo de ilegalidades que se ha producido en la calle Echegaray, número 7, donde se ha añadido una nueva planta con dos áticos para dedicarlos a viviendas turísticas, a pesar de que el edificio ostenta la protección de grado I y sobre el que sólo se podría haber hecho una rehabilitación".

Los concejales de IU Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han criticado este hecho "porque, además, se tenía conocimiento desde primera hora, ya que los vecinos habían presentado denuncias y alertado desde 2015".

Asimismo, han añadido que la Junta de Andalucía también presentó denuncia, en mayo de 2017 a la Gerencia Municipal de Urbanismo. "El gobierno municipal ha estado inactivo tres años y sólo abrió expediente de infracción un día antes de que fuéramos a ver los documentos", ha afirmado el portavoz de la coalición electoral.

También Zorrilla ha mostrado su deseo de "pensar" que la licencia municipal "se concedió sin saber que se iba a construir una planta más". "Si fue así, han pecado de negligentes y si lo conocían, han sido copartícipes de una ilegalidad muy grave", ha advertido.

En este punto, ha informado de que IU-Málaga para la Gente presenta a la comisión de Urbanismo, que se celebra este miércoles, una moción donde exigen al PP "que aclare con detalle todo lo que ha ocurrido y que se asuma las responsabilidades por el asunto y se disculpe ante los vecinos por no atender sus denuncias".

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

Por otro lado, en la comisión de Urbanismo se debatirá otra moción de este grupo municipal con la que se reclama al equipo de gobierno que impulse la promoción de viviendas de protección pública, ante el elevado número de familias inscritas en la lista de espera.

Según datos aportados, cerca de 20.000 personas demandan una vivienda de estas características, de las que 18.300 se han inscrito en el Registro de Demandantes y de ellas, más de 1.500 están en el censo de familias con riesgo de exclusión social. También IU Málaga para la Gente ha afirmado que durante el pasado año, sólo el cuatro por ciento de las viviendas que se proyectaron en la provincia era de VPO y en el caso de la capital, sólo se visaron 224.

"Un total de 1.064 viviendas hay previstas --12 promociones-- desde hace una década, algunas de las cuales se van incluyendo en los presupuestos cada año", han dicho Zorrilla y Ramos, lo que han calificado como "un engaño".

Es más, Zorrilla entiende que "no toda la responsabilidad es del Ayuntamiento, ya que las administraciones central y autonómica han dejado de promover, pero eso no es excusa", ha incidido, "para que el gobierno local no haya lo que otras ciudades como Zaragoza y Barcelona o la Comunidad Foral de Navarra --gobernadas por la izquierda-- que han acudido al Banco Europeo".

"Quienes se declaran tan constitucionalistas, son los que primero desprecian derechos fundamentales como el de la vivienda digna", ha concluido Zorrilla.