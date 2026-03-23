Mancomunidad prolongará su campaña de promoción en Cataluña para dar a conocer el destino Axarquía Costa del Sol

El presidente del organismo mancomunado, Jorge Martín, en el salón del turismo B-Travel. - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL AXARQUÍA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha anunciado que prolongará la campaña de promoción en Cataluña para reforzar el trabajo realizado en la B-Travel dando a conocer el destino Axarquía Costa del Sol.

Así lo han dado a conocer en una nota informativa, y en la misma han precisado que a partir de esta semana y hasta finales del mes de abril, Televisión Cuatro Cataluña --con una audiencia estimada de seis millones de personas-- emitirá el publirreportaje dedicado a la Axarquía Costa del Sol que han producido con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Barcelona.

Por su parte, el presidente del organismo mancomunado, Jorge Martín, ha considerado como una oportunidad "continuar promocionando el destino Axarquía Costa del Sol en esta comunidad donde hemos detectado un gran interés por conocer esta comarca de la provincia de Málaga". "Consideramos además que es una fecha idónea porque animamos a venir a quienes todavía no han decidido sus vacaciones de Semana Santa, atraemos a quienes planifican para el verano; y quienes buscan el sur para sus escapadas de primavera", ha añadido.

La institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la Axarquía ha aprovechado su presencia en la B-Travel para desplegar una campaña promocional con creadores de contenidos y medios de comunicación convencional.

"Hemos hecho un buen trabajo, lo hemos notado durante la feria con las atenciones que hemos dado y agotando todo el material; y en el exterior gracias a esta campaña tan potente que abarcaba diferente perfiles", ha destacado en el balanc, mientras que ha afirmado que se ha dirigido a un público joven a través de perfiles de redes sociales, conocidos, profesionales y especializados en el sector viajes. También a un público generalista a través de TV Cuatro Cataluña que a su vez también ha distribuido la campaña a través de las redes sociales.

"Hay que salir al exterior, meternos en los hogares para que visualicen nuestros atractivos recursos turísticos; y contactar con un público más joven que ahora se informa a través de las redes", ha incidido.

En contexto, Canal 4 Catalunya llega a más de seis millones de personas y está presente en Mallorca, Barcelona metropolitana, Vallés Oriental (Granollers) y Vallés Occidental (Terrasa y Sabadell). También se puede ver vía 'streaming' en Grup4, internet y 'app'. Su programación incluye información, deportes, ocio y entretenimiento.

Por último, Martín ha querido resaltar el interés que ha mostrado el público por nuestros productos autóctonos como son las uvas pasas de Ucopaxa, aguacates de Trops, miel de caña de Frigiliana y aceite de la Cooperativa Agraria Riogordo que se han podido degustar en la B-Travel gracias a la caja promocional ideada por el área de Turismo que acompaña al mapa turístico con los QR de los 31 pueblos de la Axarquía. Esta propuesta, además, incluye interacciones con dos creadoras de contenido especializadas en viajes.

Marta Carrillo, (@imartatravels), es creadora de contenido de viajes y planes afincada en Barcelona. Comparte sus experiencias, rutas y recomendaciones de cada uno de sus viajes en solitario. Tiene más de 400.000 seguidores y vídeos que superan el millón de visualizaciones.

Jessica Haro, creadora de @planes.en.familia, está especializada en planes, escapadas, rutas, restaurantes y experiencias para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Cuenta con más de nueve años de trayectoria en redes sociales, desde su inicio en septiembre de 2014, consolidando su perfil como referente en planes familiares y de ocio.