Óscar López destaca "la rotunda implicación" del Gobierno en "la revolución digital" de Andalucía

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (c), junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (2d), durante la presentación del proyecto Centesimal. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el ministro ha destacado "la rotunda implicación del Gobierno de España" en el "cambio estructural de arriba abajo" y en "la revolución digital" desarrollada en Andalucía que, ha recordado, "no cae del cielo". "Es una ola de transformación pedida por la ciudadanía, pensada por la academia y empujada por la colaboración público-privada y la voluntad política", ha dicho.

López ha intervenido este jueves en Málaga en la presentación del despliegue del Proyecto Centesimal, "una auténtica revolución tecnológica, económica y urbana que pone los datos al servicio de la gente", en el que el ministerio ha participado con una inversión de casi cuatro millones de euros a través de Red.Es y en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga.

Acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el ministro ha tendido la mano del Gobierno a la ciudad malagueña para seguir avanzando en "su ambición transformadora". En este sentido, ha destacado la inversión que el ministerio ha hecho en el Proyecto Centesimal, que permitirá "optimizar los datos para gestionar mejor el consumo energético, el ruido, el agua, la calidad del aire, los aparcamientos, las basuras, la administración digital o los servicios de salud".

En definitiva, "un ejemplo de la soberanía digital que el Gobierno tiene por bandera", ha dicho, y que "necesita una visión 360 en las 50 provincias de España". Esta visión se traduce en programas de ayudas como el Kit Digital y el Kit Consulting, que han beneficiado a más de 11.600 pymes y autónomos sólo en la ciudad de Málaga y a más de 155.500 en toda Andalucía, ha expresado.

López ha explicado que, a través de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), se están realizando inversiones por toda España en empresas y startups españolas "para que crezcan y se queden en nuestro país".

El Proyecto Centesimal, cofinanciado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con una inversión de casi cuatro millones de euros (80% del total), y el Ayuntamiento de Málaga, que aporta un millón de euros; tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de Málaga a través de la tecnología y la digitalización, haciendo la ciudad más sostenible, más segura y accesible.

Para ello, este proyecto desarrolla 24 casos de uso mediante sensores y nodos IoT en ámbitos como la movilidad, el medioambiente, el bienestar y la inclusión digital. Edificios emblemáticos de la capital malagueña, como el Palacio de la Alcazaba, la estación de tren María Zambrano, o el Edificio Tabacalera, donde está ubicado Centesimal; pasan a estar conectados a una plataforma urbana avanzada que permite recopilar, analizar y explotar datos en tiempo real para optimizar la gestión de sus recursos.

Este proyecto es uno de los beneficiarios de la convocatoria de Pilotos de Edificios Inteligentes de Red.es, cofinanciada con fondos Feder, y cuyo objetivo es digitalizar ciudades y zonas rurales e implantar el concepto de ciudades inteligentes.

El ministro ha explicado que este proyecto es una vía "para hacer de Málaga un escaparate de resultados del modelo de Smart City 'made in Spain'" y ha defendido la apuesta del Gobierno por las Ciudades y Territorios Inteligentes, con una inversión superior a los 200 millones de euros, de los que once millones se han invertido en Andalucía.

También ha recordado que, sólo en esta región, el Ejecutivo ha entregado más de 274.000 portátiles y tablets a alumnos y alumnas vulnerables, y ha dotado de internet ultrarrápido a casi 3.000 centros de la región.