Óscar López dice que Gobierno prevé adjudicar contrato de obras para centro de semiconductores de IMEC en Málaga en mayo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (i), junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (2i), durante la presentación del proyecto Centesimal. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha avanzado que la adjudicación del contrato por 190 millones de euros para la construcción del centro de microelectrónica de IMEC en Málaga, "uno de los proyectos más importantes que el Gobierno está impulsando en Andalucía", está prevista para el mes de mayo.

"A ver si puede ser que si no se tuerce nada, como muy tarde a finales de mayo, en todo caso en primavera, podamos ya adjudicar ese proyecto", ha precisado en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado al respecto tras señalar esa fecha en el acto de la presentación del despliegue del Proyecto Centesimal.

En su discurso, el ministro ha defendido que el IMEC "va a ser una de las salas más potentes de Europa en diseño y producción de chips y semiconductores, algo vital para España y Europa" y se ha felicitado de poder traerla desde Lovaina, donde se encuentra, a Málaga, señalando que el Ejecutivo ha comprometido 500 millones de euros en esta iniciativa.

Además, ha destacado que este proyecto es "una bendición" para el territorio, porque "va a crear un importante ecosistema en Málaga en torno a la compañía, porque con ella trabajan cientos de empresas, proveedores y clientes".

Asimismo, ha explicado que, a través de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), se están realizando inversiones por toda España en empresas y startups españolas "para que crezcan y se queden en nuestro país".