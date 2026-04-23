Óscar López rechaza críticas de la Junta sobre el AVE: "El Ministerio está volcado en restituir servicio cuanto antes"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rechazado las críticas del Gobierno andaluz que ha vinculado al inicio de la campaña electoral en Andalucía el anuncio de la restitución del AVE directo de Málaga a Madrid y ha incidido en que el "Ministerio está echando el resto y está volcado en restituir este servicio cuanto antes".

Así lo ha señalado López tras ser cuestionado por las declaraciones de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), que ha vinculado este jueves al inicio de la campaña electoral andaluza el anuncio de restablecimiento de la conexión directa por alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Málaga a partir del próximo 30 de abril.

Ha incidido en que se trabaja "día y noche". "Cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común entiende que el Ministerio está echando el resto y está volcado en restituir este servicio cuanto antes", ha concluido.