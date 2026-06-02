Piden internamiento para un acusado de intentar asesinar a su exnovia que huyó por el balcón en Torremolinos (Málaga)

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MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha solicitado el internamiento psiquiátrico para un hombre, al que acusa de presuntamente intentar asesinar a su exnovia, con 17 años en ese momento, a la que supuestamente golpeó y persiguió con un hacha de cocina, lo que llevó a que esta huyera por el balcón de su vivienda, en la localidad de Torremolinos. El juicio con un jurado popular está previsto este mes de junio.

Los hechos sucedieron en marzo de 2023. El acusado, que había mantenido una relación con la menor, tenía en vigor en ese momento una medida de alejamiento de la víctima por un delito de coacciones leves el ámbito de la violencia de género, a pesar de lo cual fue al domicilio de la chica y se coló dentro, según las acusaciones iniciales del fiscal.

Allí, esperó a la víctima dos horas, tiempo en el que dejó bajo la almohada una nota manuscrita diciéndole lo guapa que era: "Me encantas y no sé lo que hacer, ojalá vernos pronto y besarte". Cuando llegó la chica, escuchó un ruido y al acercarse a ver qué ocurría, salió el procesado, aunque ella no lo reconoció al llevar una mascarilla.

Entonces, dice la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, supuestamente "con ánimo de acabar con su vida, le golpeó repetidamente en la cabeza" con un hacha de cocina que había cogido antes, lo que hizo que la chica cayera al suelo, desde donde se arrastró hasta la puerta para intentar salir para huir del procesado.

No obstante, según el ministerio fiscal, el hombre presuntamente le asestó un fuerte golpe en la muñeca y otro por la espalda, para agarrarla después fuertemente del pelo y supuestamente "continuar golpeándola en la cabeza repetidamente". "Ella, que no dejó de defenderse en ningún momento, se consiguió zafar momentáneamente de su agresor", dice esta acusación.

Así, se fue corriendo hacia el balcón, se agarró a la barandilla y se dejó caer el peso hacia abajo, "en un intento desesperado de huir de su agresor y de la muerte segura que le esperaba allí", dice el ministerio público, cayendo primero sobre un toldo, que amortiguó parcialmente su caída, y finalmente en el suelo, donde fue socorrida por la propietaria de esa vivienda.

Tras esto, el acusado se fue del edificio por el garaje y en el momento de su detención presentaba lesiones auto infringidas, además de tener antecedentes psiquiátricos por padecer trastorno obsesivo y compulsivo, que anulaba sus capacidades intelectivas y volitivas. La víctima sufrió varias lesiones y también secuelas psicológicas a raíz de estos hechos.

Por estos hechos, el fiscal le acusa por los delitos de asesinato en grado de tentativa en el ámbito la violencia de género, otro de allanamiento de morada y un tercero de quebrantamiento de condena en el ámbito la violencia de género y considera que se le debe aplicar las circunstancias que agravan la pena de parentesco, pero la eximente completa de anomalía psíquica.

Con esto, la acusación pública solicita que se le imponga una medida de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado durante 16 años y nueve meses, además de 13 años de libertad vigilada, con obligación de estar localizable por medios telemáticos y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante el mismo tiempo.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía insta, a pesar de su inimputabilidad, a que el acusado indemnice a la chica con 143.100 euros por las lesiones y secuelas, tanto físicas como psicológicas.