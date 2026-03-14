La Policía Local de Mijas (Málaga) realiza 48 controles de seguridad y detiene a 12 personas durante el mes de febrero

La Policía Local de Mijas realiza 48 controles de seguridad y detiene a 12 personas durante el mes de febrero - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de la ciudad malagueña de Mijas ha desarrollado durante el mes de febrero diversas actuaciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana, velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y preservar la convivencia en los espacios públicos del municipio. Así, el cuerpo ha realizado 48 controles de seguridad y ha detenido a una docena de personas.

El concejal responsable del área de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha puesto en valor el trabajo que realizan diariamente los agentes y ha destacado la importancia de estas actuaciones para que los vecinos perciban la presencia y la eficacia de la policía en el municipio.

"Nuestra Policía Local trabaja cada día para que los mijeños sientan que hay agentes velando por su seguridad y por el cumplimiento de las normas que garantizan la convivencia en toda Mijas", ha explicado.

Como resultado de estas intervenciones, los agentes han procedido a la detención de 12 personas por distintos hechos delictivos, entre ellos quebrantamientos de condena o personas que se encontraban prófugas de la justicia.

En materia de ordenanzas municipales, la Policía Local ha levantado 44 actas por infracciones a la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas destacan 21 denuncias por vertidos de residuos, enseres o restos de podas fuera de los contenedores o de los espacios habilitados, una práctica que deteriora la imagen de los espacios públicos y genera problemas de limpieza.

Asimismo, los agentes han tramitado 23 actas por infracciones a la Ordenanza de Vía Pública, principalmente relacionadas con el incumplimiento de la obligación de diluir con agua el orín de los perros en la vía pública, una medida destinada a preservar la higiene y salubridad en calles y plazas.

En aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, se han formulado 70 actas, de las cuales 47 corresponden a consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública y 11 a faltas de respeto o consideración hacia los agentes de la autoridad.

Además, dentro de las labores preventivas, la Policía Local de Mijas ha realizado 48 controles de seguridad y documentación en distintos puntos del municipio.

Cuevas ha subrayado que estos datos reflejan el trabajo constante que se realiza desde el área para garantizar la seguridad y la convivencia. "La colaboración de los vecinos es fundamental para mantener el orden y el respeto en nuestros espacios comunes. Cuando los vecinos avisan y colaboran, la Policía puede actuar con mayor rapidez y eficacia", ha concluido.