El PP de Málaga critica que el "sectarismo extremo" del Gobierno lleva a los médicos a su enésima huelga

Archivo - La diputada nacional por el PP de Málaga María del Mar Vázquez en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Málaga María del Mar Vázquez ha lamentado que la próxima semana la sanidad malagueña vuelva a sufrir las consecuencias de la huelga de profesionales médicos por el "sectarismo extremo" del Gobierno de España y de su ministra de Sanidad, Mónica García, sin que hasta el momento "haya intentado llegar a un acuerdo con los sindicatos y aportar soluciones".

El PP señala en un comunicado que esta próxima semana, del 16 al 20 de marzo, más de 5.700 profesionales sanitarios de Málaga vuelven a estar convocados a cinco días de paro para protestar contra el Estatuto Marco que está elaborando el Gobierno central de manera unilateral y sin contar con los médicos.

"Queremos trasladar todo nuestro apoyo y comprensión a los profesionales por sus justas reivindicaciones, porque es inconcebible el desprecio al que están siendo sometidos por el Gobierno central, que ha decidido no sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo", ha añadido.

"Este nuevo marco debe adecuarse y recoger las nuevas realidades y las nuevas necesidades de nuestros médicos, pero la ministra ha decidido dejar a este colectivo de profesionales y a las comunidad autónomas fuera de este debate", ha insistido.

En la pasada convocatoria de huelga del mes de febrero, alrededor del 25% de media de los profesionales secundaron la huelga en la provincia de Málaga, por lo que Vázquez ha mostrado su preocupación por la repercusión negativa en la sanidad malagueña ante estos nuevos días de paro, "consecuencias que ya hemos visto en las anteriores convocatorias con miles de consultas de Atención Primaria suspendidas, intervenciones quirúrgicas pospuestas y pruebas diagnósticas retrasadas".

A nivel andaluz, ha recordado, el impacto económico de la huelga de diciembre supuso casi 38 millones de euros en el sistema sanitario público.

"Estamos asistiendo a la enésima convocatoria de huelga, unos paros que son inéditos en nuestro sistema sanitario; nunca hasta ahora habíamos sufrido con tal magnitud las consecuencias de un Gobierno que no escucha, que no dialoga y que no se sienta a negociar con los profesionales para llegar a un acuerdo y atender sus justas reivindicaciones", ha manifestado la diputada nacional.

En este sentido, ha vuelto a pedir a la ministra de Sanidad "que deje la soberbia y sea generosa con sus compañeros de profesión" y demuestre si tiene capacidad para alcanzar acuerdos.

Para la diputada 'popular' "es mucho lo que está en juego". "El Gobierno de España está jugando con la sanidad de los malagueños y de todos los españoles, que son los principales perjudicados de la incapacidad y la falta de diálogo de la ministra", una postura, ha continuado, que nada tiene que ver a las políticas de diálogo y acuerdos en materia de sanidad que ha llevado a cabo en los últimos años el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

En este sentido, ha recordado el último de los acuerdos alcanzado por el Gobierno andaluz con los sindicatos para ejecutar ese plan de refuerzo en las plantillas de profesionales sanitarios en toda Andalucía con 4.371 nuevos contratos "y que en la provincia de Málaga son cerca del millar de nuevos profesionales que ya se han incorporado, la mayoría, a sus puestos de trabajo".

Para Vázquez, este refuerzo de profesionales supone "un espaldarazo" al sistema sanitario público andaluz que redundará en la mejora de la asistencia y de la calidad sanitaria.

"Hoy nuestra provincia cuenta con un 20% más de profesionales que en 2018", ha afirmado la diputada nacional, quien ha recordado que entre 2010 y 2018 los gobiernos socialistas en Andalucía llegaron a recortar cerca de 8.000 plazas de profesionales en la sanidad andaluza.

"El Gobierno del PP en Andalucía trabaja con un objetivo muy distinto: queremos reducir los tiempos de espera, reforzar las plantillas, dar estabilidad y, en definitiva, mejorar la asistencia sanitaria pública, universal y de calidad", ha manifestado.

Por eso, además del refuerzo de profesionales, el Gobierno andaluz está trabajando en la mejora de las condiciones laborales de los mismos y el aumento de su nivel retributivo.

"Cuando Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía las nóminas de los sanitarios se habían reducido un 4%; hoy las hemos incrementado en un 14% en comparación con 2018", ha concluido.