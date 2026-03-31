En prisión por cuatro atracos en hoteles y restaurantes de las localidades malagueñas de Fuengirola y Mijas

Machete intervenido por la Policía Nacional en Málaga. - CNP

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 38 años, como presunto autor de cuatro atracos a establecimientos comerciales, en concreto, dos hoteles, un bar y un restaurante de comida rápida, en las localidades malagueñas de Fuengirola y Mijas. Hay otro arrestado que supuestamente facilitaba al primero la huida en motocicleta.

Así lo han informado desde la Policía Nacional en una nota, en la que han señalado que la detención in fraganti del sospechoso ha sido fruto de un "extenso" dispositivo de la Comisaría de Fuengirola, del que han formado parte las brigadas locales de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

Tras ser puestos ambos sospechosos a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal investigado, presunto autor material. El primer arresto se produjo en el barrio de Los Limones, lugar donde trató de ocultarse tras supuestamente perpetrar su último asalto.

Según han explicado, una sucesión de robos violentos, con empleo de un machete en tres de ellos y de una pistola en otro, mantenían en jaque a la Policía. Cronológicamente, el primero de los asaltos sucedió el 19 de marzo en la recepción de un hotel, en la ciudad de Fuengirola.

Un varón, que ocultaba su rostro con un casco integral de moto, irrumpía en la recepción del establecimiento armado con un machete de grandes dimensiones. Tras amenazar a un empleado, se hizo con un botín de 2.000 euros.

Tres días después, con otro hotel en el punto de mira, el atracador accedía a un segundo establecimiento de la misma localidad, esta vez con un arma de fuego, y tras dirigir la pistola hacia la recepcionista y amedrentarla, consiguió apoderarse de 1.000 euros.

La investigación, asumida por agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Fuengirola, se centró en identificar al sospechoso, quien, según las averiguaciones, actuó con ayuda de un compinche, que le daba cobertura en los desplazamientos.

Paralelamente a las indagaciones, la Comisaría de Fuengirola intensificó los controles por parte de patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana, al fin de prevenir nuevos hechos delictivos en áreas comerciales.

En pleno dispositivo de búsqueda de los autores, el pasado día 24 de marzo, tuvo lugar otro robo con violencia, en una hamburguesería de Mijas. El atracador asaltó con un machete, de las mismas características que en uno de los hoteles, el restaurante de comida rápida, apenas una hora más tarde de haberlo intentado en otro bar, también en la misma localidad, donde los trabajadores no accedieron a las pretensiones del asaltante.

Finalmente, en un dispositivo de cierre, cuando el asaltante huía tras supuestamente perpetrar el asalto en el burguer, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) le detuvieron en la zona de Los Limones. Además, agentes de la UDEV arrestaron al compinche del anterior.