Prisión para un hombre detenido por supuesta agresión sexual a una joven en Cártama (Málaga)

Archivo - Juzgado de Guardia de Málaga, foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos pertenecientes al Puesto Principal de Cártama (Málaga) han detenido al supuesto autor de la agresión sexual a una joven ocurrida en la madrugada del pasado día 20 de este mes en el núcleo de Estación de Cártama de dicha localidad. Tras pasar a disposición judicial, el hombre fue enviado a prisión.

Así lo han informado desde la Guardia Civil en una nota, en la que han señalado que este cuerpo de seguridad fue alertado por el servicio de Emergencia 112 Andalucía, que comunicaba que una joven habría sido víctima de una agresión sexual.

Al llegar la patrulla encontraron a la joven en gran estado de nerviosismo y conmoción por lo sufrido, ofreciendo a los agentes detalles concretos del supuesto autor y del lugar donde habría ocurrido el hecho.

Minutos más tarde, tras una inspección en una nave abandonada donde supuestamente habría sucedido el ilícito, los guardias civiles localizaron en el interior de la misma a un varón que pernoctaba en el lugar y que fue reconocido posteriormente por la víctima como el supuesto agresor.

En ese momento, los agentes detuvieron al hombre, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de Málaga donde se activó el protocolo de agresión sexual, haciéndose cargo de la investigación guardias civiles pertenecientes a uno de los Equipos de Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Coín, que practicaron diversas diligencias.

Durante la inspección ocular llevada a cabo por los investigadores en la nave donde supuestamente ocurrieron los hechos, estos localizaron distintos efectos e indicios relacionados con los hechos. Además, detectaron que el detenido presentaba diversas heridas realizadas supuestamente por la víctima cuando intentaba defenderse y evitar la agresión.

Tras ser puesto a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga número 3, se decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido.