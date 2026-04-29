El PSOE de Málaga destaca la vuelta del AVE directo con Madrid y exige a la Junta que "cumpla con sus infraestructuras"

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, con el ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la diputada socialista por Málaga, Isabel Pérez. - PSOE

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha destacado el restablecimiento del AVE directo entre Málaga y Madrid previsto para este jueves, 30 de abril, y ha exigido a la Junta de Andalucía que "cumpla con las infraestructuras pendientes en la provincia".

Bernal ha abordado este miércoles la importancia para Málaga de esta reapertura en un encuentro en el Congreso de los Diputados con el ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la diputada socialista por Málaga, Isabel Pérez.

"No cabe duda de que es una gran noticia para Málaga. El Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo con una obra de gran magnitud y en tiempo récord para poder recuperar la alta velocidad, siempre priorizando la seguridad", ha asegurado.

De igual modo, ha incidido en que "ojalá el PP tome nota y ponga el mismo empeño en las infraestructuras que son competencia de la Junta de Andalucía. Ahí siguen las carreteras abandonadas, como la carretera de la muerte entre Coín y Marbella o la autovía a Ronda. Y ahí sigue el metro, con promesas incumplidas como su prolongación al PTA o su llegada al Rincón de la Victoria", ha dicho.

"Esta es la realidad: el Gobierno de España cumple con Málaga, mientras el Gobierno de Juanma Moreno sigue sin hacer absolutamente nada", ha concluido.