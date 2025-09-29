PSOE y Con Málaga piden convocar el Consejo de ProMálaga para evaluar la San Diego Comic-Con de Málaga

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - PSOE DE MÁLAGA

Ambos grupos valoran que la celebración de esta convención ha sido "un caos absoluto"

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE y de Con Málaga han pedido que se convoque el Consejo de Administración de ProMálaga para evaluar la celebración de la San Diego Comic-Con que tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de Málaga del jueves al domingo de la pasada semana.

Así lo han anunciado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, quienes han valorado el "caos absoluto vivido durante la celebración de la San Diego Comic-Con Málaga".

Pérez ha considerado que "lo que debía ser una gran cita cultural e internacional para proyectar a Málaga en el mapa de la cultura pop ha terminado convertido en un bochorno de repercusión nacional e incluso internacional, con cientos de asistentes denunciando la mala organización y quedándose en la calle pese a haber pagado su entrada".

El dirigente socialista ha dicho que "se han invertido más de cinco millones de euros de dinero público en este evento y, lejos de ser una oportunidad, ha provocado una avalancha de reclamaciones, colas kilométricas y una pésima publicidad para nuestra ciudad".

Por su parte, la concejala y portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que "el desastre organizativo de la San Diego Comic Con pone de manifiesto la necesidad de repensar la política cultural y de eventos de esta ciudad".

A juicio de Morillas "no se puede seguir apostando por grandes escaparates a golpe de talonario mientras se descuida la experiencia de los usuarios y la credibilidad de Málaga como sede de congresos".

La edil ha incidido en que es "el momento de reforzar la transparencia, auditar las decisiones y poner en el centro a la ciudadanía, que es quien ha sufrido directamente las consecuencias de esta improvisación".

Por parte de los socialista también se ha pronunciado el concejal socialista Mariano Ruiz quien ha manifestado que "ProMálaga, como sociedad municipal encargada de la gestión del Fycma tiene que dar explicaciones urgentes y asumir responsabilidades".

Asimismo, Ruiz ha señalado que "los malagueños merecen saber en qué se ha gastado el dinero, cómo se ha planificado un evento de estas dimensiones y por qué se ha fallado en lo más básico: Garantizar el acceso de las personas que habían comprado su entrada con meses de antelación". Además, ha adelantado que exigirán a la gerencia "toda la documentación sobre contratos, previsiones de asistencia y medidas adoptadas para atender a los afectados".

Por último, los tres ediles han concluido que "la convocatoria del Consejo de Administración de ProMálaga es inaplazable, porque la ciudad necesita explicaciones, responsabilidades y garantías de que nunca más se repita un fracaso de estas dimensiones".