El PSOE municipal critica "inacción" del alcalde ante el conflicto laboral en el metro de Málaga

El concejal del PSOE Jorge Quero y la viceportavoz del grupo municipal socialisa, Begoña Medina, con trabajadores del metro - PSOE

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga ha criticado este lunes "la inacción" del alcalde, Francisco de la Torre, ante el conflicto laboral en Metro Málaga, que ha derivado en jornadas de huelga parcial durante esta Semana Santa.

El concejal socialista Jorge Quero ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular "de convertir a los malagueños en rehenes de la movilidad" por su "negativa a presionar a la Junta de Andalucía para que se siente a negociar con el comité de empresa".

"La huelga de hoy, Lunes Santo, se produce en uno de los días de mayor afluencia del año para el Metro de Málaga, precisamente la jornada en la que el pasado año batió su récord histórico de viajeros con 120.000 usuarios en un solo día", ha explicado Quero, que ya alertó la semana pasada del "grave problema de movilidad interna que se iba a producir en la ciudad si no existía una negociación con los trabajadores".

También ha reprochado "la actitud de la concesionaria en la última reunión en el Sercla", donde "la empresa básicamente lo que hizo fue faltar el respeto a los trabajadores y a todos los malagueños".

Ha recordado que los paros parciales, fijados de 17.30 a 20.30 horas, coinciden con el pico de movilidad de la tarde, "lo que agravará sensiblemente el impacto sobre los vecinos que dependen del metro para desplazarse al centro y al Hospital Clínico, ya que las frecuencias de paso pasarán de 4-5 minutos a casi ocho minutos".

Por último, Quero ha calificado las reivindicaciones de los trabajadores de "justas en materia económica y muy importantes en salud laboral", y ha vuelto a instar al alcalde a que "deje ya la hipocresía y se remangue para obligar a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar".