Rincón de la Victoria (Málaga) y el sector turístico tratan los avances del proyecto 'Destino Turístico Inteligente'

Reunión con el sector turístico para tratar los avances del proyecto 'Destino Turístico Inteligente' - RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha acogido este pasado miércoles una Mesa de Trabajo Sectorial en el marco del proyecto de transformación digital 'Rincón de la Victoria; Lleno de Vida: Inteligente y Conectado', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El encuentro, de carácter presencial y presidido por el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha reunido a empresas y agentes del territorio para presentar los avances de la iniciativa y recoger sus aportaciones en línea con el modelo de gobernanza de 'Destino Turístico Inteligente' que integra la colaboración público-pública, público-privada y la participación ciudadana, según han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

"Este proyecto solo tiene sentido si se construye con quienes viven el turismo cada día", ha señalado Martín, quien ha subrayado que "mejorar la repercusión de nuestro destino y la de las empresas del sector pasa por escuchar a los agentes del territorio; su experiencia y sus propuestas son tan importantes como las herramientas tecnológicas que estamos poniendo en marcha".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha asegurado que "estamos dando pasos firmes para consolidarnos como un destino inteligente, sostenible y abierto, que decide de la mano de su tejido empresarial y de su ciudadanía".

A la sesión han asistido empresarios y profesionales del sector, asociaciones y colectivos, junto a distintas áreas municipales implicadas en el proyecto como son: Turismo, Nuevas Tecnologías, Infraestructuras y Participación Ciudadana, en una muestra de la coordinación interna y de la colaboración con el sector que persigue la iniciativa.

Durante el encuentro se expuso el estado de desarrollo de los pilares tecnológicos del proyecto: la Plataforma Inteligente de Destino, en desarrollo de una vertical con datos turísticos y en fase de implantación de módulos y de avance en la interoperabilidad con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Datos de Segittur.

Así como los podcast geolocalizados, con el patrimonio inmaterial narrado por los vecinos como hilo conductor y su despliegue mediante códigos QR; la skill de voz para Amazon Alexa, el asistente conversacional del destino; y la página web del proyecto, ya operativa como ventana informativa y espacio de participación ciudadana.

La mesa sirvió igualmente para compartir los resultados alcanzados hasta la fecha en materia de comunicación y difusión, con una comparativa de los indicadores comprometidos frente a los resultados reales, visitas a la web, interacciones en redes sociales, participación de empresas y agentes, apariciones en prensa y sesiones informativas, y un repaso de las acciones ya ejecutadas, entre ellas la campaña de display en Google Ads, las notas de prensa y el material divulgativo de bajo impacto ambiental.

La jornada abrió un turno de intervenciones, en el que las empresas, las asociaciones y la ciudadanía trasladaron sus dudas, expectativas y propuestas sobre la implementación del proyecto y su repercusión en el sector turístico. La sesión se cerró con la presentación del calendario de las próximas acciones del proyecto.