Rocío Díaz ve "un golpe durísimo" el retraso en la conexión directa por AVE "sin fecha y sin garantías"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, atiende a los medios tras visitar la nueva vía ciclopeatonal de las urbanizaciones de Cártama (Málaga). - Gogo Lobato - Europa Press

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha considerado "desoladoras" las palabras del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, quien ha anunciado este lunes el retraso en la recuperación de la conexión ferroviaria por AVE de Málaga con el resto de España y ha lamentado el "golpe durísimo" que supone mantener esta situación "sin fecha y sin garantías".

"La desconexión de Málaga con el resto de España, sin fecha de reapertura y sin garantías, es un golpe durísimo a la provincia y sus previsiones económicas. Y no sólo al sector turístico, también a sus autónomos y a sus pequeñas y medianas empresas", ha manifestado Díaz, que este lunes ha visitado las localidades malagueñas de Marbella y Cártama.

Según ha criticado, "la incertidumbre y la falta de información ahondan en el agravio". "Málaga merece explicaciones, plazos claros y soluciones", ha dicho Díaz, quien ha señalado "lo rápido que se arregló el caos de Rodalies", mientras que "aquí seguimos esperando que el Gobierno de respuesta a nuestras reclamaciones".

"Desde la Junta vamos a defender a los malagueños con todos los instrumentos a nuestro alcance, porque Andalucía no va a seguir soportando este déficit ferroviario", ha asegurado la consejera, quien antes de conocerse la nueva fecha, ya había pedido mayor inversión en ferrocarriles. "Los andaluces y los malagueños se merecen mucho más del Gobierno de España", ha dicho.