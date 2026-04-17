San Diego Comic-Con Málaga lanza el jueves una preventa exclusiva de entradas para asistentes de 2025

Archivo - Imagen de archivo de la primera edición de la San Diego Comic-Con en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en septiembre de 2025. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La preventa exclusiva de entradas de San Diego Comic-Con Málaga para su edición de 2026 ya tiene fecha. Los fans que asistieron al evento en 2025 podrán acceder de manera anticipada a la compra de entradas a partir de las 10,00 horas del jueves 23 de abril en Ticketmaster, tiquetera oficial de la convención tanto para la preventa exclusiva como para la venta de entradas general.

Así lo han informado desde la organización en una nota, en la que han indicado que tras "el éxito" de su primera edición en España, la convención regresa del 1 al 4 de octubre, "con mejoras en espacios y actividades, manteniendo el mismo aforo de 2025 y consolidándose como una de las grandes citas europeas para los amantes de la cultura pop, el entretenimiento y la industria audiovisual".

Según han explicado, como agradecimiento a la comunidad fan y a quienes asistieron en 2025, San Diego Comic-Con Málaga habilitará una ventana de compra anticipada para cuyo acceso será imprescindible tener a mano su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email que utilizaron en San Diego Comic-Con Málaga en el año pasado.

Han señalado que cada fan podrá comprar dos entradas, una para sí mismo y otra para un acompañante. Las entradas estarán disponibles por jornada --jueves 1 de octubre, viernes 2 octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre-- y también estará disponible un Pack de cuatro días.

Los precios serán, respetando la tarifa original, para la entrada general por día a partir de 13 años de 84,80 euros (gastos de gestión de 4,80 euros incluidos), para menores por día hasta 12 años en la fecha del evento de 37,10 euros.

Desde la San Diego Comic-Con Málaga han señalado que los fans que no recuerden su Registration ID o que deseen modificar su email asociado a su ID podrán hacerlo. Toda la información para ello estará disponible a partir del lunes. Mientras tanto, SDCC Málaga ha publicado una Guía de compra de entradas que recopila información útil.

Además, desde el lunes, los nuevos fans que estén planificando asistir en 2026 tendrán la posibilidad de crear un nuevo Registration ID 2026, que será útil tanto en la preventa exclusiva como en la venta general.

En este sentido, han apuntado que en la preventa exclusiva --a partir del 23 de abril a las 10,00 horas--, el acompañante del comprador podrá ser alguien con un Registration ID de 2025 y también de 2026 y para la venta general contar con un Registration ID 2026 será imprescindible para comprar entradas.

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes --22.500 por jornada--, mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados en su Exhibitor Hall, un Artists'Alley más amplio y un nuevo auditorio.

Según dijo en marzo el director general de San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer, en la presentación oficial de la edición 2026, SDCC Málaga "inicia una etapa orientada a elevar la experiencia del fan, a cuidar mejor los detalles y a hacer que cada nueva edición sea todavía más memorable que la anterior. Esto es, y seguirá siendo, un evento para fans".

"Con esta evolución, el evento refuerza su posición como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop", han incidido desde la organización, quienes han recordado que el evento reúne a fans, creadores, estudios, editoriales y empresas del sector del entretenimiento en torno al cine, las series, el cómic, videojuegos, la animación y otras industrias creativas.