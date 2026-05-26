Subdelegado en Málaga destaca el papel de la Guardia Civil "como cuerpo a la altura de los retos del siglo XXI"

Acto celebrado con motivo del 182 aniversario de la Guardia Civil - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este martes "el papel de la Guardia Civil como cuerpo a la altura de los retos del siglo XXI" durante los actos celebrados con motivo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil y al que también ha asistido el coronel jefe de la Comandancia, Roberto Blanes.

Salas ha manifestado que "celebramos estos 182 años de vida de la Guardia Civil con el orgullo de contar con un cuerpo de seguridad cada vez más profesional, con más efectivos y más medios, más adaptada a los nuevos tiempos y preparada para cualquier eventualidad".

"Una Guardia Civil querida y respetada por la ciudadanía", ha destacado el subdelegado del Gobierno "y que es y siempre debe ser garante del cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico".

Además, Salas ha valorado "el apoyo" del Gobierno de España a las Fuerzas de Seguridad del Estado recordando que "el Ejecutivo ha vuelto a aprobar la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años para estos Cuerpos, más de 3.200 plazas para la Guardia Civil y casi 2.900 para la Policía Nacional".

"Es la octava convocatoria consecutiva récord, consolidando la recuperación de efectivos y revirtiendo la pérdida de agentes sufrida en la década anterior hasta 2018", ha subrayado el responsable del Ejecutivo Central en la provincia.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, también ha estado presente y en declaraciones a los medios ha pedido al Gobierno Central "recursos que refuercen la seguridad" para que los cuerpos de seguridad puedan "luchar con medios del siglo XXI contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana" porque, "cuando se trata de proteger la vida de aquellos que protegen al conjunto de la ciudadanía, no hay que escatimar en medios", ha apuntado.

En el transcurso del acto se ha homenajeado al Ereim, el equipo de montaña de la Guardia Civil, por los 25 años de su creación, y se ha distinguido al alcalde de Álora, Francisco Jesús Martínez, por su apoyo a la unidad, con base en la citada localidad.

La Guardia Civil también ha homenajeado al tercio Alejandro Farnesio de la Legión, en concreto, a la banda de guerra del tercio, y a los veteranos de la Benemérita con el descubrimiento de una placa con la que se nombra el patio de la Comandancia como Plaza del Veterano de la Guardia Civil. El acto ha concluido con un homenaje a los miembros del cuerpo fallecidos y el desfile de distintas unidades de la Guardia Civil.