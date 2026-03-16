'La terapia miofuncional, otra forma de abordar la apnea del sueño': El doctor O'Connor Reina presenta libro en Marbella

'La Terapia Miofuncional, Otra Forma De Abordar La Apnea Del Sueño'. El Doctor O’Connor Reina Presenta Su Libro En Marbella. - QUIRÓNSALUD

El jefe de Otorrinolaringología de hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar reúne a sanitarios y pacientes

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El doctor Carlos O'Connor, jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella (Marbella) y del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, ha presentado en el centro hospitalario su libro, 'Myofunctional therapy in snoring and sleep apnea', una obra científica centrada en el papel de la terapia miofuncional en el tratamiento y prevención de los trastornos respiratorios del sueño.

El acto contó con la presencia de destacados profesionales del hospital, entre ellos el director médico, el doctor Miguel Ángel Ramírez; el codirector del servicio de Otorrinolaringología, el doctor Juan Carlos Casado; y el jefe del servicio de Neumología, el doctor José María Ignacio, quienes destacaron la trayectoria profesional del doctor O'Connor y su contribución al avance del conocimiento en el ámbito de la medicina del sueño.

Asistieron también pacientes del especialista cuyos tratamientos han logrado resultados satisfactorios, además de otros especialistas en Otorrinolaringología interesados en los avances en este campo.

La obra aborda de forma innovadora la relación entre los trastornos funcionales orofaríngeos y la respiración durante el sueño, un área que en los últimos años ha despertado un creciente interés científico. Sin embargo, continúa planteando desafíos en la identificación de los pacientes candidatos y en la selección de los ejercicios terapéuticos más adecuados.

El libro analiza las dimensiones funcionales, anatómicas y fisiológicas implicadas en los trastornos, incluyendo la apnea obstructiva del sueño, y ofrece herramientas clínicas para su detección precoz, especialmente en la infancia, con el objetivo de prevenir la progresión de estas patologías en la edad adulta.

Uno de los pilares de la publicación es su enfoque multidisciplinar, que promueve la colaboración entre distintas especialidades médicas y sanitarias, entre ellas la otorrinolaringología, la neumología, la logopedia, la cirugía del sueño y la odontología.

Asimismo, la obra plantea la integración de la terapia miofuncional con tratamientos consolidados como la CPAP, los dispositivos de avance mandibular o la cirugía, proponiendo un modelo terapéutico complementario y personalizado para cada paciente.

Según explica el doctor O'Connor Reina, experto en medicina del sueño y referente en investigación sobre terapia miofuncional, "la vía aérea superior no es únicamente una estructura anatómica que deba modificarse, sino un sistema neuromuscular que debe comprenderse y modularse".

Con esta publicación, el especialista pretende contribuir a una mejor comprensión científica de estas patologías y abrir nuevas vías de prevención y tratamiento basadas no solo en la anatomía, sino también en la función de la vía aérea superior.