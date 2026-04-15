De la Torre acude en París al funeral de Christine Ruiz-Picasso, artífice del Museo Picasso Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con Christine Ruiz-Picasso en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra este miércoles en París para asistir al funeral de Christine Ruiz-Picasso, artífice del Museo Picasso Málaga.

De la Torre se desplazó este pasado martes por la tarde a Francia y regresará a Málaga en la tarde de este miércoles, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Por otro lado, han recordado que el 7 de marzo, cuando se conoció el fallecimiento, De la Torre publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señalaba que "Christine Ruiz-Picasso fue artífice del impulso cultural de la ciudad".

"Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso Málaga, uno de los hitos de la Málaga cultural, en 2003. Un año más tarde, recibió el título de Hija Adoptiva y Medalla de la Ciudad. Porque donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras", continuaba el texto.

El alcalde hará entrega a la familia de una bandera de raso de la ciudad de Málaga para que esté presente en las exequias junto a un ramo de flores enviado por el Ayuntamiento.