De la Torre destaca "éxito" y "atracción" de Málaga en Semana Santa a pesar de dificultades

Archivo - Salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo, 'El Cautivo' en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este viernes que es "obvio" que algo de menos de visitantes procedentes de Madrid habrá en la ciudad durante Semana Santa debido al corte de la línea directa del AVE con la capital de España, pero ha esperado que sea "muy poco inferior" a otros años, al tiempo que ha subrayado "la atracción" y "el éxito" de Málaga a pesar de las dificultades.

Tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga al respecto, De la Torre ha valorado que "la ciudad está preparada para la Semana Santa en el sentido de la supervisión municipal y de las áreas municipales que tienen que colaborar en ello" y también desde el punto de vista de las cofradías y la Agrupación. Además, ha añadido que "como el tiempo va a acompañar, parece ser, va a ser un éxito".

"Es obvio que algo de menos gente de Madrid habrá, pero yo espero que muy poca menos, ya que la capacidad de atracción de Málaga y su Semana Santa es muy grande" y "aunque tarden una hora más o una hora y un poquito más que lo que se tardaba en el AVE muchos van a venir también". "Algo menos, por la propia capacidad que tiene el sistema, luego vendrán en coche, en avión también", ha añadido.

Ha incidido, además, en que "los que van en avión no tienen ningún problema en Málaga" y ha apuntado que "el aeropuerto es capaz de acoger tipos de vuelos internacionales, etcétera".

Por lo tanto, ha dicho, "espero que sea un éxito en relación también con la población de Andalucía que tiene muchas veces la curiosidad de conocerla". "Espero que, por lo tanto, la colaboración de todos haga que funcione francamente bien", ha dicho.

En relación con el corte de la línea directa de AVE, ha esperado que no sea más allá de abril, y mientras tanto "funcione lo mejor posible el tema de autobuses". "Ahí lo que ha faltado creo yo es un poco de información a tiempo de lo que se hubiera podido tardar, porque hubiéramos podido hacer campañas con tiempo, preparándolas, para que justamente en Semana Santa, sabiendo que iba a estar cortado, hubiéramos podido ser más proactivos en la compensación de imagen de información".

A juicio del alcalde, "el haber ido dando fechas, como temiendo decir la realidad desde principio, ha sido un error para mí, de Adif o del Ministerio, por eso he hablado de la transparencia y la información como clave para poder justamente colaborar todos que es lo que tenemos que hacer, en que sea el menor posible el impacto".

Sobre el mensaje le mandaría a los malagueños y a los visitantes que vengan a disfrutar de la Semana Santa, De la Torre ha dicho que "sepan convivir, que seguro que lo saben hacer, porque estamos entrenados y ensayados en hacerlo, porque a veces puede haber momentos de concentración, de público, aparente agobio, pero siempre se desenvuelve las cosas bien".

"Simplemente bienvenidos a los que son de afuera y que los que de aquí dentro seamos muy hospitalarios, muy acogedores, como los malagueños, saben ser", ha concluido.