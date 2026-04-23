De la Torre saluda el restablecimiento del AVE directo de Málaga-Madrid y recuerda que queda recuperar la segunda vía

Archivo - Imagen de las obras de emergencias sobre el talud - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado el anuncio del restablecimiento del AVE directo con Madrid para el próximo 30 de abril y ha recordado, asimismo, que queda "recuperar las dos vías" y el túnel de Valle de Abdalajís (Málaga).

"Me parece muy bien, parece positivo, está dentro del margen de que era el último día del mes de abril", ha incidido De la Torre tras ser cuestionado al respecto por los periodistas.

Ha recordado, además, que este pasado miércoles se encontró con directivos y técnicos de la empresa que lleva el control de calidad de esa obra, "y le pregunté porque, de vez en cuando, hago ese tipo de seguimiento a través de los técnicos, y me decían que sí que lo veían factible, que en los últimos días de abril se hubiera terminado".

"Me alegra que se confirmara eso", ha dicho y ha añadido que "queda recuperar las dos vías y, luego, el tema del túnel, no olvidemos del Valle de Abdalajís".

Cuestionado, por otro lado, sobre si se mantiene ese plazo también de la doble vía para junio y del restablecimiento total, ha incidido en que "ese tema le corresponde a Adif". "Siempre que me preguntan lo que trato es que tengamos las dos vías operativas perfectamente, magnífico que tengamos al menos una, es obvio, pero las dos vías ahí y también los túneles de Valle de Abdalajís", ha concluido.